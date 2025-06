Prinz William: Auftritt mit Hollywoodstar Cate Blanchett

Prinz William erhielt bei einem Event prominente Unterstützung: Gemeinsam mit Schauspielerin Cate Blanchett besuchte er ein Biotechnologie-Unternehmen in Norwich.

Wenn Prinz William auf Terminen erscheint, sorgt das meist schon für Aufmerksamkeit. Doch bei seinem jüngsten Auftritt in Norwich hatte der 42-Jährige eine ganz besondere Begleiterin an seiner Seite: Hollywoodstar Cate Blanchett (56). Die oscarprämierte Australierin begleitete den Prinzen von Wales am Donnerstag zu einem Besuch bei Colorifix, einem britischen Biotechnologie-Unternehmen, .

Ressourcenschonende Färbetechniken

Das Duo tourte gemeinsam durch die Labore des Unternehmens und ließ sich jeden Schritt des innovativen, von Colorifix eingesetzten Färbeprozesses erklären. Dabei erfuhren sie, wie das Unternehmen den DNA-Code identifiziert, der Pigmente produziert, und wie die Farbflüssigkeit an Stoffe gebunden wird. Besonders beeindruckt zeigten sich beide von der Tatsache, dass der Prozess bei jedem Schritt Wasser, Energie und Kohlenstoffemissionen einspart.

Colorifix war 2023 Finalist des von William ins Leben gerufenen Earthshot Prize in der Kategorie "Build a Waste Free World" (auf Deutsch: "Eine Welt ohne Abfälle"). Die Firma setzt auf DNA-Sequenzierung sowie die natürlichen Farben der Natur, um nachhaltige Farbstoffe zu entwickeln. Der Wasser- und Chemikalienverbrauch in der Modeindustrie kann somit erheblich reduziert werden. Schauspielstar Blanchett ist hingegen Mitglied des Earthshot-Preis-Rates und begleitete den Sohn von König Charles (76) in dieser Funktion zur Firmenbesichtigung.

Preis mit großer Mission

Der Earthshot Prize verfolgt fünf Umweltziele - die sogenannten "Earthshots" - die bis 2030 erreicht werden sollen, um das Leben für alle zu verbessern. Das 2020 gestartete Programm läuft über zehn Jahre. Bei jeder Zeremonie erhalten fünf Gewinner jeweils eine Million Pfund zur Finanzierung ihrer bahnbrechenden Arbeit sowie Zugang zu führenden Experten und Mentoren.

Prinz William selbst betonte laut "Daily Express" die Dringlichkeit des Handelns: "Wir haben zu viele Bäume gerodet, zu viel fossile Brennstoffe verbrannt und zu viel Abfall produziert. Der Schaden, den wir anrichten, ist nicht mehr schleichend, sondern exponenziell, und wir nähern uns schnell einem Kipppunkt."