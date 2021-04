Prinz Philip: Nationale Schweigeminute auch in Schottland

Wie in England wird es am Samstagnachmittag auch in Schottland eine Schweigeminute für Prinz Philip geben. Salutschüsse markieren deren Beginn und Ende.

17. April 2021 - 13:32 Uhr | (wag/spot)

Prinz Philip ist am 9. April im Alter von 99 Jahren verstorben © imago images / PA Images

Nicht nur in England, sondern auch in Schottland wird es am Samstag (17. April) eine nationale Schweigeminute für den verstorbenen Prinz Philip (1921-2021) geben, wie Stattfinden soll diese zeitgleich mit dem Beginn der Trauerfeier auf Schloss Windsor um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Anfang und Ende der Schweigeminute, die in England zur selben Zeit stattfindet, werden durch Salutschüsse markiert. An Prinz Philips alter Privatschule Gordonstoun nahe der Stadt Elgin soll die Stille demnach sogar drei Minuten andauern. Die Beerdigung des Herzogs von Edinburgh findet auf dem Gelände von Schloss Windsor statt. Auf ein pompöses Begräbnis wird auf Wunsch des verstorbenen Ehemannes von Queen Elizabeth II. (94) verzichtet. Nach einer kurzen Prozession zur St.-Georgs-Kapelle beginnt um 15 Uhr Ortszeit ein voraussichtlich rund 50-minütiger Gottesdienst, bei dem aufgrund der Corona-Pandemie nur 30 Trauergäste anwesend sein dürfen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de