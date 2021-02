Prinz Philip im Krankenhaus: Buckingham Palast bestätigt Klinik-Aufenthalt

Der 99-jährige Ehemann von Queen Elisabeth II., Prinz Philip, ist ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Buckingham Palast hat das in einem Statement bestätigt.

Prinz Philip wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (Archivbild)

Sorge um Prinz Philip: Der Ehemann der Queen ist am Dienstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. "Die Aufnahme des Herzogs ist eine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten des Arztes seiner königlichen Hoheit, nachdem er sich unwohl gefühlt hat", teilt das britische Königshaus in einem Statement mit.

Prinz Philip und Queen Elisabeth gegen Corona geimpft

Die Queen soll sich weiterhin auf Schloss Windsor aufhalten. Die Monarchin und ihr 99-jähriger Ehemann hatten bereits Anfang des Jahres die Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

Bereits 2019 wurde Prinz Philip in ein Krankenhaus eingeliefert. Vom Palast wurde damals mitgeteilt, dass eine "bestehende Krankheit" beobachtet und behandelt werde. Ob es sich bei dem 99-Jährigen, der sich 2017 von seinen royalen Pflichten zurückzog, um eine erneute Behandlung dieser Krankheit handle, ist nicht bekannt.