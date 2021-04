Prinz Philip: Blumenmeer auf Schloss Windsor zeigt große Anteilnahme

Auf dem Gelände von Schloss Windsor haben Mitarbeiter die Blumen ausgelegt, die Menschen außerhalb der Mauern nach dem Tod von Prinz Philip abgelegt hatten. Prinz Edward und seine Familie würdigten das Blumenmeer vor Ort.

Sophie von Wessex, Tochter Louise und Prinz Edward in dem Meer aus Blumen.

Prinz Edward (57), seine Ehefrau Sophie von Wessex (56) und seine Tochter Prinzessin Louise (17) haben an diesem Freitag (16. April) das Blumenmeer gewürdigt, das sich auf dem Gelände von Schloss Windsor ausgebreitet hat. Mitarbeiter hatten die Blumen und kleine Briefe, die die Menschen nach Prinz Philips (1921-2021) Tod rund um das Schloss abgelegt hatten, in das Innere der Anlage gebracht, wie mitgeteilt wurde. Auch Blumenkränze zahlreicher Organisationen fanden auf dem Rasen Platz.

Am kommenden Wochenende wird Prinz Philip, der am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren verstorben ist, zu Grabe getragen. Die Beerdigung findet in Windsor statt. Das ZDF überträgt die Zeremonie zum Abschied vom Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. (94) von 15:10 Uhr bis 17:08 Uhr live aus Mainz und London. Auch RTL, Sat.1 und n-tv übertragen die Trauerfeier.

