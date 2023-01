Prinz Harrys Autobiografie "Reserve" stellt neuen Rekord auf

Die Memoiren von Prinz Harry gehen ins Guinness-Buch der Rekorde ein. Mit 3,2 Millionen Exemplaren in einer Woche verkaufte sich kein anderes Sachbuch schneller als "Reserve".

Prinz Harry (38) darf sich über einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde freuen. Wie der Penguin-Verlag mitteilt, gingen in der ersten Woche weltweit über 3,2 Millionen Exemplare seiner Autobiografie "Reserve" (Originaltitel: "Spare") über den Ladentisch. Das mache das Werk zum "am schnellsten verkauften Sachbuch aller Zeiten". Auch in der kommenden Woche hält es sich laut dem Verlag weiter auf Platz eins der deutschen, österreichischen und Schweizer Bestsellerlisten.

In Prinz Harrys Heimat Großbritannien ist das Buch ebenfalls ein Erfolg: Penguin Random House UK , "Reserve" habe sich dort in der ersten Woche in allen Formaten - Hardcover, E-Books und Hörbücher - 750.000 Mal verkauft. Es handle sich somit um "die meistverkauften Memoiren aller Zeiten in der ersten Veröffentlichungswoche".

Umstrittenes Buch seit 10. Januar im Handel

Das Buch, zu dem der Royal auch einige TV-Interviews gegeben hatte, war am 10. Januar erschienen. Bereits zuvor hatte es für Aufsehen gesorgt, da es in Spanien zu früh in den Handel gelangt war.

In "Reserve" schreibt Prinz Harry über seine Sicht der Dinge auf das britische Königshaus, seinen Lebensweg und seine Rolle als Ersatz-Thronfolger. "Ich war der Schattenmann, die Stütze, der Plan B. Ich wurde geboren für den Fall, dass Willy etwas zustieß", heißt es an einer Stelle. Er spricht auch pikante Themen wie sein erstes Mal, Drogenkonsum oder eine körperliche Auseinandersetzung mit Prinz William (40) an. Der Palast schweigt bisher zu allen Vorwürfen von Harry, der mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (41), und den gemeinsamen Kindern Archie (3) und Lilibet (1) in Kalifornien lebt.