Prinz Harry verkündet persönliche Spende von 1,4 Millionen Euro

Großzügiger Royal: Prinz Harry hat verkündet, dass er 1,4 Millionen Euro aus eigener Tasche an die Organisation "Children in Need" gespendet hat.

Prinz Harry (40) setzt ein starkes Zeichen für sein soziales Engagement: Der Herzog von Sussex hat verkündet, aus eigener Tasche 1,4 Millionen Euro (1,1 Millionen Pfund) an die BBC-Spendenorganisation "Children in Need" gespendet zu haben. Das Geld soll Jugendinitiativen in Nottingham zugutekommen, die sich um junge Menschen in von Gewalt betroffenen Stadtteilen kümmern.

Seine großzügige Spende machte Harry am Dienstag im Rahmen seines Aufenthalts in Nottingham öffentlich, wo er unter anderem das Community Recording Studio (CRS) sowie die Organisation Epic Partners, mit denen er bereits seit vielen Jahren verbunden ist, besuchte.

Prinz Harry schwärmt von Wohltätigkeitsorganisation

bezeichnete Harry die Arbeit der Organisationen als "nicht nur inspirierend, sondern auch essenziell". Das Geld soll unter anderem in sichere Räume fließen, in denen geschulte Jugendbetreuer jungen Menschen Perspektiven aufzeigen, Vertrauen aufbauen und ihnen helfen, ihre Talente zu entfalten. "Ich bin stolz, in diese Gemeinschaft investiert zu haben. Dank der Unterstützung von Children in Need kann diese Spende noch mehr Wirkung entfalten und weitere Projekte für Jugendliche möglich machen", wird Harry zitiert.

Denn: Neben Harrys Beitrag legt auch "Children in Need" noch einmal über 400.000 Dollar obendrauf. Außerdem sorgt die Organisation mit ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk dafür, dass insgesamt ein zusätzlicher Effekt von rund 300.000 Pfund entsteht. So kommt am Ende mehr Geld bei den Projekten an, als wenn Harry die Summe einfach nur direkt gespendet hätte.

Harry nahm sich bei seinem mehrstündigen Besuch Zeit für Gespräche mit Jugendlichen, Polizisten und Vertretern lokaler Initiativen. Er hörte Musikauftritte, begleitete eine Aufnahmesession im Studio und diskutierte mit Beteiligten über die Herausforderungen der Jugend in der Stadt. Dabei bekräftigte er seine langjährige Verbundenheit mit Nottingham: "Nottingham hat meinen Respekt, meine Unterstützung und einen festen Platz in meinem Herzen."

Der Herzog engagiert sich seit fast 15 Jahren gegen Jugendgewalt und insbesondere gegen Messerkriminalität - ein Thema, das in Nottingham seit Langem akut ist. "Ich habe hier Geschichten gehört, die mich tief bewegt haben, aber auch Stärke und Inspiration erlebt", sagte er.

Prinz Harry für einige Tage in Großbritannien

Prinz Harry verbringt derzeit einige Tage in seiner alten Heimat. Am Montag ehrte Prinz Harry nach seiner Ankunft zunächst seine Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) am dritten Jahrestag ihres Todes. Auf Schloss Windsor legte er einen Kranz für die verstorbene Monarchin nieder. Später am Tag feierte er im Londoner Royal Lancaster Hotel das 20-jährige Bestehen der Wohltätigkeitsorganisation WellChild. Harry ist seit Jahren Schirmherr der Organisation.

Am Mittwoch und Donnerstag sollen private Termine anstehen. Ob darunter auch ein Treffen mit seinem Vater König Charles III. (76) oder gar Bruder Prinz William (43) ist, ist nicht bekannt.