Prinz Harry und Herzogin Meghan schwänzen Empfang

Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen nach dem Jubiläumsgottesdienst noch kurz mit einigen Familienmitgliedern zusammen, den offiziellen Empfang danach schwänzen sie aber.

Thronfolger Prinz Charles (73), Ehefrau Herzogin Camilla (74), Queen-Enkel Prinz William (39) und Ehefrau Herzogin Kate (40) trafen im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst am Freitagmittag in der St.-Pauls-Kathedrale in London mit Premierminister Boris Johnson (57) und weiteren Gäste in der Londoner Guildhall zusammen. , verpassten Williams Bruder und Schwägerin, Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40), den Empfang - und damit eine weitere Gelegenheit, um sich zu treffen.

Gemeinsam, aber getrennt in der Kirche

Zwar besuchten alle vier den Dankgottesdienst anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96), doch sie trafen zu unterschiedlichen Zeiten ein und waren in der Kirche auch weit voneinander entfernt platziert.

Ihr letzter gemeinsamer Auftritt war im März 2020 anlässlich des Gottesdienstes zum Commonwealth Day in der Londoner Westminster Abbey. Wenige Tage später kehrten Harry und Meghan mit Sohn Archie (3) Großbritannien den Rücken und zogen in die USA.