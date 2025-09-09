Prinz Harry in England: Nur wenige Schaulustige in Nottingham

Nach rund fünf Monaten stattet Prinz Harry seiner britischen Heimat wieder einen Besuch ab. In Nottingham wollten jedoch nur wenige Menschen den Royal live erleben.

Tag zwei des England-Besuchs von Prinz Harry (40). Am Dienstag besuchte der Royal in Nottingham nördlich der Hauptstadt London das Community Recording Studio (CRS), eine Einrichtung, die junge Menschen in Film-, Video- und Musikproduktion ausbildet. , war das Interesse der dortigen Öffentlichkeit an seinem Besuch jedoch vergleichsweise gering. Nur rund 100 Menschen sollen sich eingefunden haben, um Harry zu begrüßen, der 45 Minuten später als zuvor angekündigt ankam.

Nur geringes Interesse an Besuch von Prinz Harry

Das steht im Kontrast zu Harrys Besuch in Nottingham im Jahr 2017. Damals trat er in der Stadt erstmals in offizieller Funktion gemeinsam mit seiner heutigen Ehefrau und damaligen Verlobten Herzogin Meghan (44) auf - und hunderte Schaulustige wollten das Paar erleben.

Unklar bleibt indes weiterhin, ob Harry, der sich noch bis Ende der Woche in seinem Geburtsland aufhalten soll, mit König Charles III. (76) zusammentreffen wird. Harrys Vater hält sich derzeit auf Schloss Balmoral in Schottland auf, wo er seine Sommerpause verbringt, soll aber regelmäßig für seine Krebsbehandlung nach London reisen. Offizielle Statements zu einem etwaigen Treffen von Harry und Charles gibt es derzeit nicht.

Prinz William derweil in London unterwegs

Im Community Recording Studio von Nottingham traf Harry sich mit sozialen Aktionsgruppen und lokalen Wohltätigkeitsorganisationen. Er wird zudem eine großzügige Spende für die Wohltätigkeitsorganisation Children in Need der BBC ankündigen, .

Am gestrigen Montag ehrte Prinz Harry nach seiner Ankunft zunächst seine Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) am dritten Jahrestag ihres Todes. Auf Schloss Windsor legte er einen Kranz für die verstorbene Monarchin nieder. Später am Tag feierte er im Londoner Royal Lancaster Hotel das 20-jährige Bestehen der Wohltätigkeitsorganisation WellChild. Harry ist seit Jahren Schirmherr der Organisation.

Harrys ihm entfremdeter Bruder Prinz William (43) hielt sich indes am Dienstag im Londoner Stadtteil Lambeth auf, rund 200 Kilometer entfernt von seinem jüngeren Bruder. Dort besuchte er die Jugendorganisation Spiral Skills, die junge Menschen unterstützt und dazu beitragen soll, Kreisläufe von Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit zu durchbrechen.

Die vom englischen Thronfolger ins Leben gerufene Homewards-Initiative stellte der Organisation neue finanzielle Mittel zur Verfügung. Ein Treffen der beiden Brüder während Harrys Aufenthalt in England gilt als äußerst unwahrscheinlich.