Präsident des PEN-Clubs: Richtige Antwort ist bei WWM 16.000 Euro wert

In der neuen Folge von "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch von einem Kandidaten wissen, welcher Deutsche das Amt des Präsidenten im internationalen PEN-Club innehatte. Lagerfeld, Planck, Böll oder Schmidt? Kennt der Quiz-Teilnehmer die Auflösung?

Mit einem Hänger startet der Kandidat in die aktuelle Ausgabe von "Wer wird Millionär?" zur 16.000-Euro-Frage. Die richtige Antwort wäre rein durch Logik zu beantworten, doch Kai-Olaf Stehrenberg aus Hannover ist unsicher. Hätten Sie die Auflösung gewusst?

Wer war Präsident des Internationalen PEN-Clubs? Lagerfeld, Planck, Böll oder Schmidt

Die ersten Fragen in der beliebten Quiz-Show kann der Teilnehmer locker beantworten, aber je höher die Gewinnstufe, desto schwieriger die Aufgabe. Für 16.000 Euro will Günther Jauch von seinem Kandidaten wissen: Wer zählte zu den Präsidenten des 1921 in London gegründeten Internationalen PEN-Clubs?

A: Karl Lagerfeld

B: Max Planck

C: Heinrich Böll

D: Helmut Schmidt

Worum es sich bei dem PEN-Club handelt, ist Kai-Olaf Stehrenberg schnell klar: "Das ist doch eine Schriftsteller-Vereinigung." Tatsächlich steht die Abkürzung PEN für Poets, Essayists and Novelists. Zu Deutsch: Poeten, Essayisten und Romanautoren. Durch Ausschlussverfahren könnte diese Frage schnell zu beantworten sein: Karl Lagerfeld war Modedesigner, Max Planck Physiker, Heinrich Böll Schriftsteller und Helmut Schmidt Politiker. Dennoch ist sich der "Wer wird Millionär?-Teilnehmer aus Hannover unschlüssig.

Korrekte Antwort: Auflösung zu "Wer wird Millionär?"-Frage vom 19. Januar

Kai-Olaf Stehrenberg tippt auf Heinrich Böll, will sich aber von seinem Telefonjoker beraten lassen. Der angerufene Kumpel rät ebenfalls zu Antwortalternative C: Heinrich Böll – und liegt damit richtig. Böll war von 1970 bis 1972 Präsident des deutschen PEN-Zentrums und von 1971 bis 1974 des Internationalen PEN-Clubs.

Heinrich Böll war übrigens der einzige Deutsche, dem die Ehre des internationalen Präsidenten-Amts zuteilwurde. Vor ihm hatten weltbekannte Literaten wie H. G. Wells und Arthur Miller diese Position inne. Den aktuellen Vorsitz des Internationalen PEN-Clubs hat der kurdisch-türkische Schriftsteller Burhan Sönmez. Präsident des deutschen PEN-Zentrums ist seit 2025 Autor Matthias Politycki.