Präsident des PEN-Clubs: Richtige Antwort ist bei WWM 16.000 Euro wert
Mit einem Hänger startet der Kandidat in die aktuelle Ausgabe von "Wer wird Millionär?" zur 16.000-Euro-Frage. Die richtige Antwort wäre rein durch Logik zu beantworten, doch Kai-Olaf Stehrenberg aus Hannover ist unsicher. Hätten Sie die Auflösung gewusst?
Wer war Präsident des Internationalen PEN-Clubs? Lagerfeld, Planck, Böll oder Schmidt
Die ersten Fragen in der beliebten Quiz-Show kann der Teilnehmer locker beantworten, aber je höher die Gewinnstufe, desto schwieriger die Aufgabe. Für 16.000 Euro will Günther Jauch von seinem Kandidaten wissen: Wer zählte zu den Präsidenten des 1921 in London gegründeten Internationalen PEN-Clubs?
A: Karl Lagerfeld
B: Max Planck
C: Heinrich Böll
D: Helmut Schmidt
Worum es sich bei dem PEN-Club handelt, ist Kai-Olaf Stehrenberg schnell klar: "Das ist doch eine Schriftsteller-Vereinigung." Tatsächlich steht die Abkürzung PEN für Poets, Essayists and Novelists. Zu Deutsch: Poeten, Essayisten und Romanautoren. Durch Ausschlussverfahren könnte diese Frage schnell zu beantworten sein: Karl Lagerfeld war Modedesigner, Max Planck Physiker, Heinrich Böll Schriftsteller und Helmut Schmidt Politiker. Dennoch ist sich der "Wer wird Millionär?-Teilnehmer aus Hannover unschlüssig.
Korrekte Antwort: Auflösung zu "Wer wird Millionär?"-Frage vom 19. Januar
Kai-Olaf Stehrenberg tippt auf Heinrich Böll, will sich aber von seinem Telefonjoker beraten lassen. Der angerufene Kumpel rät ebenfalls zu Antwortalternative C: Heinrich Böll – und liegt damit richtig. Böll war von 1970 bis 1972 Präsident des deutschen PEN-Zentrums und von 1971 bis 1974 des Internationalen PEN-Clubs.
Heinrich Böll war übrigens der einzige Deutsche, dem die Ehre des internationalen Präsidenten-Amts zuteilwurde. Vor ihm hatten weltbekannte Literaten wie H. G. Wells und Arthur Miller diese Position inne. Den aktuellen Vorsitz des Internationalen PEN-Clubs hat der kurdisch-türkische Schriftsteller Burhan Sönmez. Präsident des deutschen PEN-Zentrums ist seit 2025 Autor Matthias Politycki.
