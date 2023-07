Porträt zum 10. Geburtstag: Prinz George sieht William immer ähnlicher

Prinz George feiert seinen zehnten Geburtstag. Auf Instagram haben die Royals nun fleißig gratuliert und ein neues Porträt veröffentlicht. Der Kleine sieht seinem Papa William immer ähnlicher.

Prinz George wird am heutigen 22. Juli schon zehn Jahre alt. Zum Geburtstag haben Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) ein neues Porträt ihres ältesten Sohnes geteilt. Auf dem Bild, das von ihrer Haus-und Hof-Fotografin Millie Pilkington aufgenommen wurde, strahlt der kleine, große George bis über beide Ohren, während er auf einer Treppe auf dem Palastgelände sitzt.

Gesichtszüge und Outfit: George kommt ganz nach Papa Prinz William

Die grüne Chinohose, das weiß-blau karierte Hemd und die braunen Wildlederschuhe erinnern zweifellos an den Look von Papa Prinz William. Auch im Gesicht sieht George seinem Vater immer ähnlicher. "Heute 10! Wir wünschen Prinz George alles Gute zum Geburtstag!", heißt es dazu in dem Post.

Das Porträt wurde auch in einer Story des Instagram-Accounts von König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) geteilt. "Alles Gute zum Geburtstag an Prinz George!", schreiben sie dazu.