Polo-Freund Ignacio Figueras schwärmt von Prinz Harrys Familie

Prinz Harry verbindet eine enge Freundschaft mit dem Polospieler Ignacio Figueras. Dieser hat nun in einem Interview von dem Royal und dessen "wundervoller" Familie geschwärmt.

In seiner neuen Heimat Kalifornien verbringt Prinz Harry (37) vor allem viel Zeit mit dem Polospielen. In seinem langjährigen Freund Ignacio "Nacho" Figueras (45) hat er den perfekten Partner gefunden: Die beiden spielen seit einigen Monaten gemeinsam im Team Los Padres im Santa Barbara Polo Club und traten gerade erst beim Sentebale ISPS Handa Polo Cup in Aspen, Colorado, an.

schwärmt der 45-jährige Polospieler Figueras nun in den höchsten Tönen von seinem royalen Freund und dessen Familie: "Meine Ehefrau Delfi und ich kennen Harry seit vielen Jahren. Ich weiß aus erster Hand, wie sehr er sich eine Familie gewünscht hat. Er hat in Meghan eine wundervolle Partnerin gefunden. Sie lieben einander sehr, ihre Kinder sind wundervoll."

Tiefe Freundschaft: "Wir sind mehr zusammengeschweißt als jemals zuvor"

In den vergangenen zwei Monaten in einem Team mit Harry zu spielen sei für Figueras "ein wahr gewordener Traum", erklärt er. "Vielleicht auch für ihn, das sollten wir ihn fragen." Sie hätten nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits davon viel Zeit miteinander verbracht. "Wir sind mehr zusammengeschweißt als jemals zuvor."

Das gilt auch für die Familien der beiden: "Zeit mit ihnen zu verbringen, hat mich so glücklich gemacht", sagt Figueras. "Zu sehen, was für eine wundervolle Familie sie mit ihren Kindern und Hunden sind - das ist es, was er immer wollte. Ich freue mich sehr für sie."

Figueras' Ehefrau eng befreundet mit Herzogin Meghan

Auch Herzogin Meghan (41) scheint in Figueras' Ehefrau Delfina Blaquier (41) eine neue Freundin gefunden zu haben. Die Argentinierin widmete Meghan erst kürzlich , in dem sie sie als ihre "Schwester" und "Polo-Ehefrau" bezeichnete. Kurz vor dem Aspen-Turnier, dem Meghan nicht beiwohnte, und schrieb: "M, ich werde dich heute vermissen."

Nacho Figueras und Prinz Harry lernten sich 2007 bei einem Charity-Polospiel für Harrys Wohltätigkeitsorganisation Sentebale kennen, die er 2006 zu Ehren seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) in Lesotho gegründet hatte.

"Seit Tag eins habe ich gesehen, wie sehr er sich seiner Organisation verschrieben hat", erklärt der Argentinier im "People"-Interview. "Jetzt ist es 15 Jahre später, und ich habe mehrmals mit ihm Lesotho besucht. Dort habe ich gesehen, was für eine tolle Arbeit die Organisation leistet, wie wichtig sie für viele Kinder ist und wie sehr Harry sich darum kümmert."

Ignacio Figueras und seine Ehefrau Delfina Blaquier waren auch zur Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018 eingeladen. Die Royals haben die beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1). Figueras und Blaquier haben zwei Töchter, Aurora (*2005) und Alba (*2013), sowie zwei Söhne, Hilario (*2000) und Artemio (*2010).