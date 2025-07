Polizei bei Cathy Hummels: Mit ihrem Sohn musste sie auf den Balkon flüchten

Mitten in der Nacht geht bei Cathy Hummels der Einbruch-Alarm los. Die Unternehmerin ruft die Polizei und flüchtet mit ihrem Sohn auf den Balkon. Was ist passiert?

Schockmoment für Cathy Hummels: In der Nacht von Dienstag (8. Juli) auf Mittwoch schrillte plötzlich der Einbruch-Alarm. Die Unternehmerin meldet sich sichtlich mitgenommen und verrät, was bei in ihrem Haus in München passiert ist.

Schock für Cathy Hummels: Einbruch-Alarm mitten in der Nacht

Als alleinstehende Single-Mutter ist für Cathy Hummels eine Albtraumvorstellung wahr geworden. Mitten in der Nacht wird sie von einem Warnsignal geweckt – in ihrem Haus soll eingebrochen worden sein. "Ich hab das Gefühl, mein Leben ist manchmal wie in einem Science-Fiction-Film", sagt die Münchnerin in ihrer Instagram-Story.

Cathy Hummels alarmiert die Polizei und schnappt sich schnell Sohn Ludwig, um der möglichen Gefahr zu entfliehen. Gemeinsam flüchten sie auf ihren Balkon, wie sie weiter berichtet: "Ihr müsst euch vorstellen, der Ludwig und ich stehen mitten in der Nacht um 2 Uhr auf dem Balkon für drei Sekunden und er sagt: 'Mama, können wir reingehen? Mir ist kalt.'"

Polizei rückt bei Cathy Hummels an: "Es war niemand aufzufinden"

Bis die Polizei eintrifft, verharrt die Ex-Frau von Mats Hummels in der kühlen Nacht. Acht Beamte durchsuchen dann das Haus und das gesamte Grundstück der Unternehmerin, aber: "Es war niemand aufzufinden." Dennoch ist Vorsicht besser als Nachsicht, vor allem, wenn das eigene Kind anwesend ist.

Mittlerweile kann Cathy Hummels über den gruseligen Vorfall, der zu einem Polizeieinsatz geführt hat, etwas lachen. "Ich bin trotzdem happy, weil ich das alles selber gar nicht glauben kann", sagt sie in dem Videoclip weiter. Sie sei froh, dass nichts passiert sei, denn es "war niemand auffindbar".

Mats Hummels kehrt nach München zurück

Um Sohnemann Ludwig muss sich Cathy Hummels aber bald nicht mehr alleine kümmern. Ihr Ex-Mann Mats plant aktuell einen Umzug von Rom in die bayerische Landeshauptstadt, das ehemalige Paar will sich die Erziehung des gemeinsamen Kindes teilen. Und auch in gruseligen Momenten, wie etwa bei einem Einbruch-Alarm, kann die Unternehmerin bestimmt auf die Unterstützung des Ex-Fußballprofis zählen.