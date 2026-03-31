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Polizei-Ärger auf der Leopoldstraße: Neues Ermittlungsverfahren gegen Boateng eingeleitet

Fußball-Star Jérôme Boateng hat mal wieder Ärger mit der Justiz.
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Der Weltmeister von 2014 und langjährige FC-Bayern-Spieler soll mit seinem Wagen auf der Leopoldstraße von der Polizei ohne Fahrerlaubnis erwischt worden sein, meldete "Bild" online.

Auf Nachfrage der AZ erklärte Pressesprecherin Juliane Grotz: "Ich kann bestätigen, dass wir gegen B. ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbotes führen. Aufgrund einer vorangegangenen Ordnungswidrigkeit bestand gegen ihn zum Zeitpunkt der Kontrolle am 6. November 2025 ein einmonatiges Fahrverbot."

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6 Kommentare
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  • Schmierblatt vor 8 Stunden / Bewertung:

    Er meint halt, er darf sich alles erlauben. Kann gerne raus aus München. Brauchen wir hier nicht.

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  • OnkelHotte vor 7 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Schmierblatt

    Und, machen andere genauso.
    Wieviele fahren gänzlich Ohne Führerschein denn so rum ?
    Haben wir das nicht selber in der Jugend gelernt: nicht erwischen lassen !

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  • Chris_1860 vor 8 Stunden / Bewertung:

    Man bekommt vllt. den Menschen aus der Gosse, aber niemals die Gosse aus dem Menschen.

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