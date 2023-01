Politik-Urgestein Gregor Gysi wird 75 Jahre alt

Wer von einem "politischen Zeitzeugen" sprechen will, der wird am Namen Gregor Gysi nicht vorbeikommen. Als letzter SED-Fraktionschef erlebte er den Übergang der DDR in das wiedervereinigte Deutschland und sitzt noch heute für Die Linke im Bundestag. Nun wird der charismatische Redner 75 Jahre alt.

16. Januar 2023 - 09:25 Uhr | (jer/spot)

Als charismatischer Redner hat sich der Linken-Politiker Gregor Gysi einen Namen gemacht. © imago/ari