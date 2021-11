Politik statt Trash: Ex-Dschungelcamp-Star Maren Gilzer will Bürgermeisterin werden

Als Buchstabenfee wurde sie bekannt, dann entdeckte sie das Trash-TV für sich und jetzt will sie in die Politik. Maren Gilzer hat ein großes Vorhaben - Bürgermeisterin einer Gemeinde in Brandenburg werden.

19. November 2021 - 16:08 Uhr | AZ

Maren Gilzer will Bürgermeisterin werden. © imago images/Future Image