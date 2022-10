Platz(l) da! Wer wird Nachfolger von Alfons Schuhbeck?

Von Sepp Krätz bis Ugo Crocamo: Viele Wirte rangeln um Schuhbecks Südtiroler Stuben. Die Details.

Nach dem dunkelsten Tag seines bisherigen Sonnenschein- und Blitzlicht-Lebens, der Urteilsverkündung am Donnerstag (drei Jahre und zwei Monate Haft), ging der wegen Steuerhinterziehung tief gefallene Star-Koch Alfons Schuhbeck (73) abends in sein Noch-Lokal Südtiroler Stuben, in dem er seit 2003 herumwirbelt - und kochte.

Wie geht's weiter mit den Südtiroler Stuben?

Bis das Urteil rechtskräftig ist (für eine Revision haben Schuhbecks Anwälte eine Woche Zeit) und er dann offiziell die Ladung zum Haftantritt bekommt, wird noch einige Zeit vergehen. Er wird also sicher noch häufiger in seinen Südtiroler Stuben sein.

Aber dann - wie geht's weiter mit seinem einstigen Vorzeige-Lokal am Platzl, mit dem er sich 2017 sogar in den Sternehimmel gekocht hat? Nach AZ-Informationen findet hinter den Koch-Kulissen bereits ein großes Gerangel statt.

Großes Gerangel um Location am Platzl

Kein Wunder: Die Lage des eleganten Restaurants (inklusive Barockstube, Spiegelpalais und Löwenstube) zwischen Viktualienmarkt und Maximilianstraße ist top. Nebenan ist Schuhbecks Kochschule, gegenüber sein ehemaliges Orlando, das seit Sommer Ornella heißt und von den Gastro-Profis Uli Springer (Reitschule), Friedemann Findeis (L'Osteria) und Dino Klemencic (Rocca Riviera) italienischer und moderner umgestylt wurde.

Sepp Krätz hat sich schon vor Ort umgeschaut

Doch wer könnte Schuhbecks Nachfolger in den Südtiroler Stuben werden? Nach AZ-Informationen gibt es extrem viele Interessenten. Einer davon ist Gastro-Legende Sepp Krätz (Andechser, Waldwirtschaft), der sich vor Ort intensiv umgeschaut hat.

Auch bei der Hofbräu Brauerei gibt es schon länger Überlegungen, das nebenan stehende Hofbräuhaus zu vergrößern.

Stephan Kuffler will auch gern neue Wirtshaus-Wege gehen

Außerdem stark interessiert: Groß-Gastronom Ugo Crocamo (H'ugo's, Tambosi). Zur AZ sagt er: "Ich hätte großes Interesse an diesem tollen Lokal. Pizza schmeckt auch am Platzl gut." Nach dem Ende im Haxnbauer würde Stephan Kuffler (Spatenhaus, Seehaus, Mangostin), wie zu hören ist, auch gern neue Wirtshaus-Wege gehen.