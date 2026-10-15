Pläne für Loriots Villa am Starnberger See: Günther Jauch hat mit Bauarbeiten begonnen

Nach seinem Hauskauf am Starnberger See: Was hat "Wer wird Millionär?"-Legende Günther Jauch mit der berühmten Villa des verstorbenen Humoristen Loriot vor?

Ein Gerüst rankt sich an der Fassade empor, ein Kran überragt Bäume und Dächer der beschaulichen Gemeinde am Starnberger See: Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass das langjährige Zuhause des legendären deutschen Humoristen Loriot († 87) in der 4500-Seelen-Gemeinde Münsing in Oberbayern den Besitzer wechselt. Immobilienfirmen vermelden im März, dass kein Geringerer als "Wer wird Millionär?"-Showmaster Günther Jauch die stattliche Villa in Bayerns beliebtem Promi-Idyll, knapp 40 Kilometer südlich von München, erworben hat.

Loriot und Günther Jauch waren eng befreundet

Sein Name ist es auch, der nun auf der Bautafel steht. Ein halbes Jahr später scheint es auf dem Anwesen am Starnberger See ordentlich voranzugehen. Doch was genau hat der beliebte Moderator mit Loriots Ex-Domizil vor?

Günther Jauch, der erst vor wenigen Monaten seinen 70. Geburtstag feierte, und Loriot, der mit bürgerlichem Namen Vicco von Bülow hieß, verband eine langjährige und von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Freundschaft. Anlässlich des 80. Geburtstags des Komikers im Jahr 2003 hielt Jauch sogar eine Rede bei einer Gala. Loriot wiederum galt als bekennender "Wer wird Millionär?"-Fan und hatte sich in Interviews stets lobend über den Moderator geäußert.

Villa am Starnberger See von "Wer wird Millionär?"-Moderator gekauft

In der stattlichen Villa am Ostufer des Starnberger Sees lebte Loriot bis zu seinem Tod im Jahr 2011 fast fünf Jahrzehnte lang. Auch seine Töchter, Bettina und Susanne von Bülow (†), wuchsen im beschaulichen Ammerland (Ortsteil der Gemeinde Münsing) auf. Während seiner Zeit am Starnberger See entstanden einige der bekanntesten Sketche des feinsinnigen Humoristen. So etwa "Das Frühstücksei" oder "Weihnachten bei Hoppenstedts".

Vicco von Bülow alias Loriot war Zeit seines Lebens ein prägender deutscher Humorist. © picture-alliance/ dpa

Witwe Rose-Marie "Romi" von Bülow blieb auch nach dem Tod ihres Mannes in dem Anwesen am Starnberger See wohnen. Nach ihrem Tod im Frühjahr 2024 ging die Villa an die beiden Töchter über.

Wie die "Bild" im März berichtete, beschloss schlussendlich Erbin Bettina von Bülow, das Anwesen der Eltern zu verkaufen. Günther Jauch soll die Villa zu einem einstelligen Millionenbetrag erworben haben – sehr zur Freude und Erleichterung von Fans und Anwohnern.

Bagger rollen an: Umbau von Loriots Villa hat begonnen

In der Gemeinde, in der Loriot zeit seines Lebens hoch angesehen war und 1993 sogar zum Ehrenbürger ernannt wurde, ziert heute noch ein Denkmal der beiden "Herren im Bad" Dr. Klöbner und Herr Müller-Lüdenscheidt den Dorfplatz. Dass gerade Loriot-Freund Günther Jauch das Anwesen erwarb, sorgte Medienberichten zufolge in der Nachbarschaft für Erleichterung: Anwohner hatten zunächst befürchtet, die alte Villa müsse möglicherweise einem monströsen Neubau weichen.

Das ehemalige Anwesen von Vicco von Bülow alias Loriot am Starnberger See ist aktuell eine Baustelle. © Agentur Schneider-Press

Doch was hat der neue prominente Eigentümer jetzt tatsächlich mit dem idyllisch gelegenen Anwesen am Starnberger See vor? "Er wird das Haus nicht groß umbauen, nur auf einen modernen Stand bringen", zitiert die "Bild" vor wenigen Monaten diesbezüglich einen Anwohner.

Wie die (Bau-)Pläne der "Wer wird Millionär"-Legende schlussendlich tatsächlich aussehen, bleibt abzuwarten.