Pietro Lombardi rastet aus: Promi-Freunde lachen über "Wutrede"

Auf Instagram hat Pietro Lombardi ein Video gepostet, in dem er wütend rumbrüllt. Von Promis erntet er dafür zahlreiche Lacher. Auch seine Fans scheinen den Ausraster nicht ernst zu nehmen.

Pietro Lombardi hat auf Instagram Klartext zu dem Vorwurf gesprochen, er würde sich am Steuer eines fahrenden Autos selbst filmen.

Auf Instagram ist Pietro Lombardi für jeden Spaß zu haben. Mal postet er ein Gesangsvideo, mal lässt er sich zu einer radikalen Frisurveränderung (Glatze) überreden. In seinem neuesten Clip wird er laut.

Pietro Lombardi brüllt in Kamera: "Bin ich Harry Potter oder was?"

"Ich muss das kurz loswerden, an alle Klugschei*** da draußen", beginnt Pietro Lombardi seine Ansprache. Offenbar hat er genug von Vorwürfen einiger Fans, er würde sich selbst filmen, während er am Steuer eines Autos sitzt. Deshalb stellt er lautstark klar: "Erstens hab ich keinen Führerschein. Zweitens filme ich mit der linken Hand [...] und gestikuliere mit der rechten. Bin ich Harry Potter oder was?"

Seinen Wutanfall scheint Pietro aber selber nicht ganz ernst zu meinen, denn bereits in der nächsten Szene erklärt er: "So, ich habe mich wieder beruhigt. Aber ihr habt natürlich recht: beim Autofahren kein Handy am Steuer! Deswegen bin ich Beifahrer." Anschließend stellt er noch seine Harry-Potter-Textsicherheit unter Beweis: "Wingardium Leviosa, fahr von alleine."

Fans und Promi-Freunde lachen über Pietro Lombardis "Ausraster"

Für das lustige Video wird Pietro Lombardi von Freunden und Followern gefeiert. Jana Ina Zarrella, deren Schwager Pietros Manager ist, postet in den Kommentaren lachende Smileys. Auch Influencer Sami Slimani und Profitänzer Missimo Sinato amüsieren sich.

"Man kann Pietro nur gern haben, auch als Harry Potter", schreibt ein Fan. Ein weiterer kommentiert dazu: "Du bist der Geilste einfach...feier dich."