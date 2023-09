Pickel mit Nadel ausgedrückt: "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher begeht folgenschweren Fehler

In ihrer Instagram Story zeigt sich "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher jetzt nur noch mit Sonnenbrille. Der Grund für diese plötzliche Style-Änderung ist dabei weniger lustig, als man auf den ersten Blick vermuten kann.

Dass man die "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher auch mal mit Sonnenbrille sieht, ist an sich keine Seltenheit. Dass sie sich aber geniert, diese abzunehmen hingegen schon. In ihrer Instagram-Story zeigte die 54-Jährige den Grund. Das Auge ist entzündet, die Lymphe ist geschwollen.

Mitesser Kim Fisher zeigt sich mit "Matsch-Auge"

Bei einem "Pickel-Missgeschick" habe Kim Fisher versucht, mit einer zuvor nicht gereinigten Nadel, einen unerwünschten Mitesser neben ihrem Auge zu entfernen, teilt sie ihren Followern mit. Die Folgen seien erschreckend, meint Fischer. Durch diesen fatalen kosmetischen Eingriff habe sich der ursprünglich kleine Pickel entzündet.

Auf Instagram zeigt sich Kim Fisher aktuell mit einem "Matsch-Auge", wie sie es selbst nennt © Instagram

Kim Fisher hörte nicht auf Rat von Mutter oder Freundinnen

Dass Kim Fisher es eigentlich besser weiß, gesteht sie sich selbst ein. "Ja ja, ich weiß, das macht man nicht", kommentiert die 54-Jährige ihr kleines Missgeschick. Auch den Rat ihrer Mutter und Kosmetikerin habe sie ignoriert – aber immerhin wolle sie sich bessern. "Versprochen Mama, ich mache das nie wieder."

Augenklappe: Setzt Kim Fisher jetzt auf den "Olaf-Scholz-Look"?

Um ihr "Matsch-Auge" wieder loszuwerden, war ein Besuch beim Hautarzt nötig. Der hat ihr ein Antibiotikum verschrieben, das Heilung versprechen soll. Von der "Riverboat"-Moderation würde sich Kim Fisher aber am Freitag nicht abholen lassen. "Ich würd selbst mit einer Olaf-Scholz-Klappe bei 'Riverboat' sitzen", scherzt die Moderatorin.

Mit ihrer Instagram-Story wolle Kim Fisher ihre Fans warnen: "Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch auch mal mit einer Nadel an so einen Pickeligen geht – nicht machen!" Auch wenn die Sonnenbrille ihr super steht, wird sich Kim Fisher in Zukunft selber an ihren Rat halten.

Wie sieht Kim Fishers Gesicht am Freitag bei "Riverboat" aus?

Wöchentlich tritt Kim Fisher für "Riverboat" vor die Kamera – so auch am Freitag, also wenige Tage nach ihrem "Pickel-Missgeschick". Ob die Zuschauer die Moderatorin dabei mit oder ohne Sonnenbrille zu Gesicht bekommen werden? Oder gar mit Augenklappe? Vielleicht wird auch einfach mit mehr Make-up gearbeitet.

"Riverboat" ist eine Promi-Talkshow des MDR, die den Zuschauern eine spannende Mischung aus Biografien, Geschichten und Neuigkeiten bietet. Seit 1992 wurden insgesamt 17 Staffeln der Show produziert, die seit 2014 wieder fest von Kim Fisher moderiert wird.