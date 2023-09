Boateng-Prozess in München: Gericht hebt Urteil gegen Ex-FC-Bayern-Star auf

Am Donnerstag ging es in München vor Gericht erneut um Jérôme Boateng und gewalttätige Attacken gegen seine Ex-Freundin. Nun hat das Gericht das Urteil gegen den Ex-Nationalspieler aufgehoben.

München - Das Bayerische Oberste Landesgericht hat die Verurteilung von Jérôme Boateng wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgehoben. Es gab der Revision des Ex-Fußballnationalspielers und auch der von Staatsanwaltschaft und Nebenklage am Donnerstag statt und verwies das Verfahren an das Landgericht München I zurück. Dort muss der Prozess nun neu aufgerollt werden.

In der Verhandlung am Donnerstag ging es nicht mehr um Schuld oder Unschuld, sondern ausschließlich um etwaige Rechtsfehler. Boateng selbst war nicht persönlich vor Gericht erscheinen, jedoch war Boateng auch nicht verpflichtet, persönlich zur Verhandlung zu kommen.

Gericht hebt Boateng-Urteil auf – nun muss neu verhandelt werden

"Das Urteil (des Landgerichts Anm. d. Red) hält einer rechtlichen Prüfung nicht im Ansatz stand" begründet der Vorsitzende Richter Nikolaus Stackmann die Aufhebung.

Im Wesentlichen gebe es drei Fehler im Urteil des Landgerichts: "Der Richter habe im Prozess im November 22 selbst einen Befangenheitsantrag abgelehnt, über den er selbst mit entschieden hat. Und es sei nicht ausreichend geprüft worden, ob auch eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung in Betracht kommt. Boateng soll auch eine Kühltasche, die mit Getränken gefüllt war, gegen den Rücken seiner Ex-Freundin geschleudert haben. Auch sei nicht ausreichend gewürdigt worden, ob eine weitere Körperverletzung durch einen Tritt gegen ein Windlicht in Betracht kommt."

Boatengs Anwalt Leonard Walischewski hatte zuvor die Aufhebung des Urteils aus dem vergangenen Oktober gefordert. "Das Verfahren war erschütternd unfair", sagte er. "Der Angeklagte Boateng war schon endgültig verurteilt, bevor das Berufungsverfahren überhaupt begonnen hatte." Walischewski zeigte sich nun erleichtert ob der Aufhebung des Urteils.

Walischewski: "Boateng sei völlig zu Unrecht als Prügler hingestellt worden"

Die Anwältin von Boatengs Ex-Lebensgefährtin, Carolin Lütcke, sagte: "Nun sei ein Urteil mit einer höheren Strafe möglich wegen gefährlicher Körperverletzung – darauf stehen sechs Monate bis 10 Jahre."

Boatengs Anwalt sagte, sein Mandant sei völlig zu Unrecht als Prügler hingestellt worden. Er rechnet nicht mit einer erneuten Verurteilung wegen Körperverletzungsdelikten. Er sei völlig zu Unrecht beschuldigt worden, weil sich seine Ex damit Vorteile für das Sorgerechtsverfahren versprochen habe.

Die Zwillinge leben nach wie vor bei Boateng, er hatte laut Anwalt lange das alleinige Sorgerecht.

Im Herbst 2022 war Boateng vom Landgericht München I wegen Körperverletzungsdelikten zu einer Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt worden. Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass er die Mutter seiner beiden Zwillingstöchter (11) bei einem Urlaub 2018 in der Karibik verletzt hatte. Boateng hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, er habe seine Ex-Freundin nie geschlagen.

Verteidiger: Boateng sei damals "in seinem Recht auf ein faires Verfahren verletzt" worden

Boateng sei damals "in seinem Recht auf ein faires Verfahren verletzt" worden, kritisierte Walischewski. "Der Vorsitzende Richter war nicht neutral, er war nicht distanziert", sagte der Anwalt. Dabei bemängelte er vor allem, dass der Richter selbst daran beteiligt gewesen sei, einen Befangenheitsantrag gegen sich selbst abzulehnen. Dies sah auch das Gericht am Donnerstag als entscheidenden Grund, das Urteil "in vollem Umfang" aufzuheben.

Der Vorsitzende hatte damals vor dem Befangenheitsantrag betont, dass weitere Beweisanträge von Boateng und seinen Verteidigern sich negativ auf eine Strafe auswirken könnten. Boatengs Anwalt warf dem Richter in seinem Plädoyer am Donnerstag "prozesswidriges und willkürliche Verhalten" vor. "Der Vorsitzende wollte nicht aufklären."

Auch die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten Revision gegen das Urteil eingelegt, weil sie eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung und damit eine härtere Strafe gefordert hatten. Auch ihrer Revision gab das Bayerische Oberste Landesgericht statt.

Boateng soll seine Ex-Freundin im Urlaub gebissen und geboxt haben

Zum ersten Mal hatte Boateng wegen Schlägen, Stößen und Bissen gegen seine Ex-Freundin 2021 vor Gericht gestanden. Das Amtsgericht München verurteilte ihn damals wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro, insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Boateng soll die Mutter seiner Zwillingstöchter im Karibikurlaub auf den Turks- und Caicosinseln attackiert haben. Laut Urteil soll er sie geschlagen, geboxt, ihr in den Kopf gebissen, sie auf den Boden geschleudert und heftig beleidigt haben. 30.000 Euro waren zwar der höchstmögliche Tagessatz, Boateng wäre damit aber nicht vorbestraft gewesen. Ab mehr als 90 Tagessätzen gelten Verurteilte als vorbestraft.

Boatengs Anwalt forderte Freispruch

"Für uns ist der Sachverhalt mehr als nachgewiesen", hatte Richter Andreas Forstner in der damaligen Urteilsbegründung gesagt. Boatengs Verteidiger hatten dagegen einen Freispruch für den Fußballprofi beantragt. Sie gingen davon aus, dass seine Ex-Freundin die Vorwürfe "im Kampf um die Kinder" erfunden und "instrumentalisiert" habe.

Gegen das damalige Urteil des Landgerichts legten sowohl Boateng als auch die Anwältin der Ex-Freundin sowie die Staatsanwaltschaft Revision ein. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert. Nun wurde das Urteil am heutigen Donnerstag aufgehoben.

Boateng hat zehn Jahre für den FC Bayern gespielt. Er absolvierte 76 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und gewann mit ihr 2014 in Brasilien die WM. Zur Saison 2021/22 wechselte er zu Olympique Lyon, Ende Juni 2023 ist der Vertrag ausgelaufen, seitdem ist Boateng ohne Verein.