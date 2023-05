Photoshop-Fail bei Sophia Thomalla? Fans lachen über ihre Beine

Auf Instagram wollte sich Moderatorin Sophia Thomalla (33) eigentlich in einem auffälligen Netzkleid vor traumhafter Kulisse präsentieren. Doch vielen Fans fällt dabei vor allem das ungewöhnlich dünne, linke Bein auf.

Dass der ein oder andere Promi bei seinem Auftritt auf Social Media mit Filtern oder Bildbearbeitung schon einmal ein bisschen nachhilft, ist inzwischen keine Seltenheit mehr und wird daher auch meistens einfach akzeptiert. Ärgerlich nur, wenn bei der Bearbeitung ein kleiner Fehler unterläuft, der anschließend zum Thema unter den Fans wird. Genau das wird jetzt Moderatorin und Model Sophia Thomalla (33) vorgeworfen.

Für RTL+ ist Sophia Thomalla in Thailand

Denn ihr neuester Post auf Instagram zeigt sie auf der Insel Phuket in Thailand, wie sie in einem neongrünen Netzkleid an einer Palme lehnt. Aufgenommen wurde das Ganze während der Dreharbeiten für die neue Staffel der RTL+-Reality-Show "Are You The One". So weit, so gut.

Sophia Thomallas linkes Bein sieht ungewöhnlich dünn aus

Beim genaueren Betrachten fällt allerdings auf, dass ihr linkes Bein, auf diesem Bild das hintere, ungewöhnlich dünn aussieht und nicht so richtig zu ihren restlichen Proportionen zu passen scheint. "Schlechte Bildbearbeitung. Was ist mit dem linken Bein?", fragt deshalb ein User. "Das Beinchen", kommentiert ein anderer.

Fan über Sophia Thomalla: "Du schaust bezaubernd aus"

Unter kritische Anmerkungen mischen sich aber auch viele positive Kommentare, die der Freundin von Tennis-Star Alexander Zverev Komplimente machen. "Sophia, du siehst so toll aus. Einfach perfekt. Wünsche dir noch eine schöne Zeit" oder "Sophia, du schaust bezaubernd aus. Schöner Körper, schöne Beine, tolle Ausstrahlung. Ganz liebe Grüße an dich" sind nur zwei davon.

Sophia Thomalla lässt Kommentare ohne Reaktion so stehen

Ob hinter dem dünner wirkenden Bein wirklich ein Photoshop-Fail steckt oder es doch nur an der Pose gelegen hat, bleibt offen. Sophia Thomalla selbst ließ diese Äußerungen bislang unkommentiert stehen.