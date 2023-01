Philipp Isterewicz privat: Hat der Nachrichtensprecher aus dem Frühstücksfernsehen einen Freund?

Seit Ende 2022 ist Philipp Isterewicz das neue Gesicht im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" und präsentiert dort die Nachrichten. Was ist eigentlich über das Privatleben des Newcomers bekannt? Hat er einen Freund?

Mit nur 30 Jahren hat Philipp Isterewicz einen großen Karrieresprung hingelegt, denn seit Dezember 2022 präsentiert er die Nachrichten im "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Wie hat es der Münchner geschafft, Teil des beliebtesten Morgenmagazins in Deutschland zu werden? Die AZ hat sich die Karriere und das Privatleben des Moderators mal genauer angeschaut.

Alter, Herkunft und Karriere: Was ist über Philipp Isterewicz bekannt?

Philipp Isterewicz wurde am 24. Januar 1992 in München geboren, seine Familie stammt ursprünglich aus Polen. Seine Laufbahn als Moderator schlug er bereits während der Schulzeit ein, als er im Alter von 12 Jahren für Radio Feierwerk auftrat. Es folgten Praktika bei "Energy München" und "München TV".

Nach seinem Abitur stand er für verschiedene Radiosender vor dem Mikrofon und wechselte 2015 zeitweise für "Köln.tv" ins Fernsehen. Seinen ersten großen Job vor der Kamera ergatterte er allerdings erst 2022, als er das Regionalprogramm "17:30 Sat.1 NRW" moderierte. Im Dezember des gleichen Jahres feierte er dann seinen großen Durchbruch als Nachrichtensprecher im "Sat.1 Frühstücksfernsehen", wo er die Stelle von Max Oppels übernahm.

Öffentliches Coming-out: Philipp Isterewicz steht zu Homosexualität

Auf Instagram feierte Philipp Isterewicz Anfang 2022 sein Coming-out mit einem Pärchenfoto, welches ihn mit seinem damaligen Freund zeigte. Inzwischen ist die Beziehung jedoch beendet und der Post wieder gelöscht. Zu seiner Homosexualität steht er aber nach wie vor öffentlich.

Dass der Moderator erst im Alter von 30 Jahren bekannte, schwul zu sein, hat einen Grund. In der Vergangenheit hat er negative Erfahrungen in seinem Bekanntenkreis gemacht, wie er " " verriet: "Es gab Leute in meinem Umfeld, die mir stark davon abgeraten haben, diesen Weg einzuschlagen und schwul zu sein – als ob man da eine Wahl hätte." Außerdem sei die Sorge aufgekommen, "dass mein Outing meine Karriere negativ beeinflussen kann."

Partner von Philipp Isterewicz: Hat der "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderator einen Freund?

Diese Ängste haben sich als unbegründet erwiesen, denn nach seinem Coming-out ist die Karriere richtig durchgestartet. Inzwischen ist er auch wieder vergeben und zeigt seinen Freund auf Instagram.

Bei dem Partner an der Seite des Moderators handelt es sich um Schauspieler David Mendez. Bislang ist er allerdings noch nicht in bekannten Produktionen in Erscheinung getreten.

Vielleicht wird es in Zukunft mal gemeinsame Auftritte mit seinem Promi-Freund Philipp Isterewicz auf den roten Teppichen geben.