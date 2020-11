Peter Radtke ist tot: Schauspieler und Autor wurde 77 Jahre alt

Peter Radtke ist tot. Mit 77 Jahren ist der Schauspieler und Autor, der aufgrund der Glasknochenkrankheit im Rollstuhl saß, am Samstag gestorben.

Schauspieler und Autor Peter Radtke ist tot. Er starb am 28. November im Alter von 77 Jahren. (Archivbild)

München

Der Schauspieler und Autor Peter Radtke ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien (abm), deren Mitbegründer Radtke war, am Montag in München mit. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Peter Radtke war Mitgründer von "Münchner Crüppel Cabaret"

Trotz Glasknochenkrankheit hatte Radtke auf großen Bühnen gespielt und mit Regisseuren wie Franz-Xaver Kroetz oder George Tabori gearbeitet. "Wagen wir uns aus unserm Schneckenhaus", riet er Schauspielern mit Behinderungen auf seiner Homepage. "Wir bereichern auch die traditionelle Kultur um neue Impulse, die diese so dringend nötig hat, wenn sie nicht in tödlichem Formalismus erstarren will."

Radtke hatte das "Münchner Crüppel Cabaret" mitbegründet, war promovierter Literaturwissenschaftler, Mitglied des Deutschen Ethikrates und Träger des Bundesverdienstkreuzes sowie des Bayerischen Verdienstordens. Er starb nach abm-Angaben bereits am Samstag.