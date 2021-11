Peter Pongratz: Exfrau Edith mit 70 Jahren gestorben

Ex-Wiesn-Wirt Peter Pongratz muss innerhalb kürzester Zeit zwei schwere Verluste hinnehmen. Nach dem Tod seiner geliebten Mutter ist jetzt auch seine Exfrau Edith gestorben.

17 Jahre lang war Peter Pongratz (74) mit seiner zweiten Ehefrau Edith verheiratet. Jetzt hat sie mit 70 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren.

Edith Pongratz an Krebs gestorben: Beisetzung in Österreich

"Wir haben uns sehr verehrt, bis zum Schluss. Es tut mir unendlich weh, dass Edith so leiden und so früh gehen musste", so der 74-Jährige zu Mit der langjährigen Wirtin der Grünwalder Einkehr hat Pongratz die gemeinsame Tochter Verena (39). Edith Pongratz wird im Familiengrab in Kapfenberg (Österreich) beigesetzt.

Für Peter Pongratz war das laufende Jahr "fürchterlich". Auch er ist "dem Tod ganz knapp entronnen". Er lag mehrere Monate nach einem Nierenversagen auf der Intensivstation. Nach einer Krebs-OP musste er gar nach Komplikationen ins künstliche Koma versetzt werden.

Schon im August hat Peter Pongratz einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen. Nach einem dramatischen Treppensturz starb Mutter Irma im Alter von 93 Jahren an einer Hirnblutung.