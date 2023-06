Peter Kraus: Ozon-Therapie gegen das Altern

Stolze 85 Jahre alt wird Peter Kraus im kommenden Jahr – und steht noch immer auf der Bühne. Verantwortlich für seine Fitness und sein Wohlbefinden soll eine Ozon-Therapie sein.

Der österreichische Sänger und Schauspieler Peter Kraus ist seit mehr als 60 Jahren im Geschäft. Vergangene Woche rockte er erneut die Bühne im Rahmen des Doppel-Jubiläums zum 80. Geburtstag von Roy Black (†48) und 30 Jahre TV-Kult "Ein Schloss am Wörthersee". Wie schafft es der 84-Jährige, in seinem Alter noch so fit zu sein? Das hat er jetzt in einem Interview verraten.

"Ich habe das große Glück, mich 25 Jahre jünger zu fühlen, als es in meinem Pass steht", erklärt er in einem Interview mit "Bild". Doch was ist sein Geheimnis? Der Sänger und Schauspieler verrät: "Ich setze auf Ozon. Das hat nichts mit dem Klima zu tun und macht keine Löcher, aber es baut mich wieder auf. Ein befreundeter Arzt aus St. Pölten hat mich auf die Therapie gebracht."

Ozon-Therapie: Anti-Aging-Wundermittel für Peter Kraus?

Er erklärt außerdem, wie die Behandlung funktioniert, die ihm offenbar zu so viel Wohlbefinden im Alter verhilft: "Das ist Hilfe zur Selbsthilfe für den Körper. Wir haben alle durch die Umweltbedingungen zu viele Schadstoffe und Schwermetalle im Körper. Das muss alles raus. Dabei hilft eine intravenöse Therapie. Es wird zunächst Blut abgenommen. Dieses wird dann mit Sauerstoff und entzündungshemmenden Ozon angereichert. Der Körper kann sich bei der Selbstheilung unterstützen."

An Wunder glaubt der "Sugar Baby"-Interpret allerdings nicht: "Auf große Tourneen werde ich nicht mehr gehen. Aber Konzerte spiele ich, bis der Körper irgendwann einmal sagt: 'Jetzt ist es aber auch gut, Peter!'"