  • Peinliche Verwechslung: Bastian Schweinsteiger erkennt Ex-FC-Bayern-Star nicht

Peinliche Verwechslung: Bastian Schweinsteiger erkennt Ex-FC-Bayern-Star nicht

Für den FC Bayern München stand Bastian Schweinsteiger von 2002 bis 2015 auf dem Platz. Während dieser Zeit knüpfte er enge Bande zu seinen Teamkollegen. Doch einen ehemaligen Spieler der Münchner Profi-Mannschaft hat er jetzt nicht erkannt – und peinlicherweise mit einem anderen Starkicker verwechselt.
Sven Geißelhardt
Bastian Schweinsteiger hat Probleme, einen ehemaligen Spieler des FC Bayern München zu erkennen.
Bastian Schweinsteiger hat Probleme, einen ehemaligen Spieler des FC Bayern München zu erkennen. © imago/kolbert-press

Achtmal Deutscher Meister, siebenmal Deutscher Pokalmeister und ein Champions-League-Sieg – mit dem FC Bayern München hat Bastian Schweinsteiger zahlreiche Meilensteine seiner Karriere erreicht. Der sympathische Bayer stand beim Münchner Traditionsverein mit den bekanntesten Fußballstars auf dem Rasen und trat gegen die erfolgreichsten Mannschaften der Welt an. Doch einen ehemaligen Kollegen hat er jetzt mit einem anderen Weltstar verwechselt. Was steckt dahinter?

Bastian Schweinsteiger erkennt weltbekannte Fußballstars nicht

Der peinliche Fauxpas unterläuft Bastian Schweinsteiger im Gespräch mit "Kings League Germany". Für die Instagram-Seite der von unter anderem Gerard Piqué gegründeten Liga soll er anhand von Frisuren weltbekannte Fußballer erkennen. Das scheint ihm allerdings überhaupt nicht zu liegen, denn bis auf ein einziges Mal liegt er jedes Mal daneben.

Bei der Matte von Lionel Messi glaubt Bastian Schweinsteiger etwa, David Beckham erkannt zu haben. Neymar hingegen verwechselt er mit Pierre-Emerick Aubameyang. Monaco-Star Paul Pogba hält er aufgrund der Frisur für David Alaba.

Seinen schwersten Fehler leistet sich der 41-Jährige allerdings bei einem ehemaligen Kollegen vom FC Bayern München: Als Schweinsteiger ein Irokesenschnitt präsentiert wird, geht er davon aus, dass es sich um Marek Hamšík handelt – dahinter steckt aber Arturo Vidal.

Arturo Vidal (links) und Marek Hamšík (rechts) kann Bastian Schweinsteiger aufgrund der Frisur nicht auseinanderhalten.
Arturo Vidal (links) und Marek Hamšík (rechts) kann Bastian Schweinsteiger aufgrund der Frisur nicht auseinanderhalten. © imago

Hamšík statt Vidal: Schweinsteiger passiert peinliche Verwechslung

Vidal spielte in der Vergangenheit selbst für den FC Bayern, daher hätte ihn Bastian Schweinsteiger eigentlich erkennen müssen. Das scheint auch dem Ex-Münchner aufgefallen zu sein, der seinen Fauxpas peinlich berührt schnell weglächelt. Zu seiner Ehrenrettung sei allerdings gesagt: Die beiden Fußball-Legenden liefen nie gemeinsam auf den Platz. Schweinsteiger beendete seine Laufbahn beim FC Bayern am 23. Mai 2015. Vidal kam erst zur Saison 2015/2016 zu den Münchnern dazu.

Einen Treffer kann Bastian Schweinsteiger dann dennoch für sich verbuchen. Bei einer Frisur ist ihm innerhalb von Sekunden klar, dass es sich dabei um ihn selbst handelt. Immerhin kann sich der Ex-FC-Bayern-Star selbst erkennen – wenn er schon bei absoluten Weltstars wie Neymar oder Messi passen muss.

8 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ch_Muc vor 48 Minuten / Bewertung:

    Mir ist auch passiert in meiner Firma. Ich habe einer Kollege mit falschen Namen zugerufen. Echt peinlich für mich. Ist mir aber schnell verziehen worden. Und was passiert danach. Nix, kein Flurfunk.
    So "wichtig" ist es auch nicht. Schweini muss nicht peinlich sein, peinlich ist es eher für AZ, als so wichtig zu erachten, um zu berichten

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Knoedel vor einer Stunde / Bewertung:

    Wir sind alles nur Menschen und machen natürlich Fehler.
    Das man so eine Lapalie als peinlich bezeichnet und dann noch ein Faß aufmacht ist für mich das eigentliche Problem. Das beste Beispiel für Schmuddeljournalismus.
    Nur weiter so!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FredC2 vor 2 Stunden / Bewertung:

    Wenn ich hier die Bezahl-Variante hätte, würde dann auch solche Artikel erscheinen??

    Antworten lädt ... Kommentar melden
