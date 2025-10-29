Peinliche Verwechslung: Bastian Schweinsteiger erkennt Ex-FC-Bayern-Kollegen nicht

Für den FC Bayern München stand Bastian Schweinsteiger von 2002 bis 2015 auf dem Platz. Während dieser Zeit knüpfte er enge Bande zu seinen Teamkollegen. Doch einen ehemaligen Spieler der Münchner Profi-Mannschaft hat er jetzt nicht erkannt – und peinlicherweise mit einem anderen Starkicker verwechselt.

Achtmal Deutscher Meister, siebenmal Deutscher Pokalmeister und ein Champions-League-Sieg – mit dem FC Bayern München hat Bastian Schweinsteiger zahlreiche Meilensteine seiner Karriere erreicht. Der sympathische Bayer stand beim Münchner Traditionsverein mit den bekanntesten Fußballstars auf dem Rasen und trat gegen die erfolgreichsten Mannschaften der Welt an. Doch einen ehemaligen Kollegen hat er jetzt mit einem anderen Weltstar verwechselt. Was steckt dahinter?

Bastian Schweinsteiger erkennt weltbekannte Fußballstars nicht

Der peinliche Fauxpas unterläuft Bastian Schweinsteiger im Gespräch mit "Kings League Germany". Für die Instagram-Seite der von unter anderem Gerard Piqué gegründeten Liga soll er anhand von Frisuren weltbekannte Fußballer erkennen. Das scheint ihm allerdings überhaupt nicht zu liegen, denn bis auf ein einziges Mal liegt er jedes Mal daneben.

Bei der Matte von Lionel Messi glaubt Bastian Schweinsteiger etwa, David Beckham erkannt zu haben. Neymar hingegen verwechselt er mit Pierre-Emerick Aubameyang. Monaco-Star Paul Pogba hält er aufgrund der Frisur für David Alaba.

Seinen schwersten Fehler leistet sich der 41-Jährige allerdings bei einem ehemaligen Kollegen vom FC Bayern München: Als Schweinsteiger ein Irokesenschnitt präsentiert wird, geht er davon aus, dass es sich um Marek Hamšík handelt – dahinter steckt aber Arturo Vidal.

Arturo Vidal (links) und Marek Hamšík (rechts) kann Bastian Schweinsteiger aufgrund der Frisur nicht auseinanderhalten. © imago

Hamšík statt Vidal: Schweinsteiger passiert peinliche Verwechslung

Vidal spielte in der Vergangenheit selbst für den FC Bayern, daher hätte ihn Bastian Schweinsteiger eigentlich erkennen müssen. Das scheint auch dem Ex-Münchner aufgefallen zu sein, der seinen Fauxpas peinlich berührt schnell weglächelt. Zu seiner Ehrenrettung sei allerdings gesagt: Die beiden Fußball-Legenden liefen nie gemeinsam auf den Platz. Schweinsteiger beendete seine Laufbahn beim FC Bayern am 23. Mai 2015. Vidal kam erst zur Saison 2015/2016 zu den Münchnern dazu.

Einen Treffer kann Bastian Schweinsteiger dann dennoch für sich verbuchen. Bei einer Frisur ist ihm innerhalb von Sekunden klar, dass es sich dabei um ihn selbst handelt. Immerhin kann sich der Ex-FC-Bayern-Star selbst erkennen – wenn er schon bei absoluten Weltstars wie Neymar oder Messi passen muss.