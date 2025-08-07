Mit einem glitzernden Wow-Auftritt hat Christine Neubauer auf einer Promi-Party für Furore gesorgt. Die Schauspielerin kassiert jedoch für ihr Outfit mit XXL-Dekolleté viel Kritik. Was sagt ein Mode-Experte zu ihrem Look?

Christine Neubauer hat ihrem Ruf als Vollweib wieder alle Ehre gemacht. Vor wenigen Tagen besuchte die Schauspielerin die "Livestyle-Night" von Promi-Makler Marcel Remus. Ihr Erscheinen hat für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt, denn sie strahlte mit ihrem roten Kleid auf der mallorquinischen VIP-Party. Mit dem Glam-Look scheint sie allerdings sehr zu polarisieren, denn neben Lob bekommt die 63-Jährige auch viel Kritik aus dem Netz – fiese Sticheleien inklusive. Aber was sagt ein Fashion-Profi zum Auftritt der Neubauer? Die AZ hat VIP-Stylist Oliver Rauh um seine Expertise gebeten.

Christine Neubauer mit XXL-Dekolleté: Für diesen Look kassiert sie Kritik

Ein rotes Glitzerkleid mit XXL-Dekolleté und hohem Beinschlitz, dazu eine Netzstrumpfhose und metallic-goldene Plateau-High-Heels – so zeigte sich Christine Neubauer auf der Mallorca-Sause von Marcel Remus. Auf dem Foto, das sie selbst in den sozialen Medien gepostet hat, strahlt sie und posiert gut gelaunt für die Kamera. Ob sie beim Blick auf das Feedback ihrer Community immer noch so viel zu lachen hat?

Christine Neubauer erntet für ihren Look zwar zahlreiche Komplimente, aber auch viele kritische Stimmen. Ihr Aufzug sei "peinlich" und "too much", eine Frau ihres Alters dürfe sich einigen Followern zufolge so nicht mehr zeigen. Ein Beobachter gibt der Schauspielerin einen gut gemeinten Tipp: "Entweder hoher Schlitz oder großer Ausschnitt." Aber wie schätzt ein Mode-Experte den Glam-Look ein?

Fashion-Profi über Christine Neubauer: "Immer ein Hingucker"

Als Trachten-Influencer und Stylist, der unter anderem mit Lady Gaga und Heidi Klum zusammengearbeitet hat, weiß Oliver Rauh ganz genau, worauf es bei dem perfekten Outfit für den roten Teppich ankommt. Die lautstarke – und zu großen Teilen geschmacklose – Kritik an Christine Neubauer kann er nicht nachvollziehen. "Die Menschheit beurteilt gerne andere, bevor sie den eigenen Look ins Visier nimmt", teilt er der AZ mit. "Prominente werden natürlich gerne genommen, um auf Instagram auch unpassende Kommentare zu hinterlassen."

Promi-Stylist und "The Bavarian Gent" Oliver Rauh weiß, welche Looks auf dem roten Teppich punkten können. © privat

Bei Christine Neubauers Malle-Auftritt kommt der Mode-Experte ins Schwärmen. "Das 'Vollweib' Christine Neubauer hat zur Remus-Nacht definitiv die richtige Farbe gewählt, weil Rot sie strahlen lässt und immer ein Hingucker ist. 'Ladys in Red' sind definitiv selbstbewusst." Einen Kritikpunkt hat Oliver Rauh aber am Outfit der Schauspielerin zu beanstanden: "Ich hätte geschaut, dass bei dem fantastischen tiefen Dekolleté der Stoff meines Kleides ungemustert ist und/oder der Rock eher mehr Volumen hat oder nur einseitig einen Schlitz."

Das abschließende Fazit des Fashion-Profis: "Am Ende bleibt, dass Rot Christine Neubauer strahlen lässt!" Und auch die Schauspielerin selbst scheint von ihrem Glamour-Look überzeugt zu sein – und wird künftig bestimmt erneut für Schnappatmung bei ihren selbsternannten Kritikern sorgen.