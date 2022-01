Pause ist vorbei: Prinz William absolviert ersten Auftritt

Prinz William ist aus dem Weihnachtsurlaub zurück. Als erste Amtshandlung verlieh er Orden an mehrere britische Sportgrößen.

Nun hat auch für Prinz William (39) wieder der "Berufsalltag" begonnen. Als erste offizielle Verpflichtung nach der Weihnachtspause schmiss sich der Royal sogleich in Paradeuniform und empfing mehrere prominente Personen auf Schloss Windsor, um ihnen einen Ritterorden zu verleihen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Clive Lloyd (77), ein ehemaliger Spieler und Trainer des West Indies Cricket Team, . Diese Ehre wurde auch Cricket-Star Eoin Morgan (35) zuteil. Ex-Rugby-Spieler Kevin Sinfield (41) kann sich derweil künftig als Officer of the British Empire (OBE) bezeichnen. Zum Member of the British Empire (MBE) wurden Snooker-Spielerin Reanne Evans (36) und Fitness-Guru Derrick "Mr. Motivator" Evans (69) ernannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Viele Orden, aber nur ein Sir

Zwar handelt es sich bei den Auszeichnungen um hohe Ehren, zum Tragen des Titels Sir beziehungsweise Dame qualifizieren sie jedoch nicht. Dies ist den beiden höchsten Ritterorden Knight/Dame Grand Cross sowie Knight/Dame Commander vorenthalten. Einzig Clive Lloyd darf sich Sir nennen, weil er 2020 zum Knight Bachelor geschlagen wurde.

Dass Prinz William diese Aufgabe zuteilwurde, kann als weiteres Indiz verstanden werden, dass er sich auf seine zukünftige Rolle als König vorbereitet. Im vergangenen Jahr hatte noch Prinz Charles (73) die Orden vergeben.