Patrick Romer im Dschungelcamp: Freundin ist keine Unbekannte

Im Dschungelcamp 2026 kämpft Patrick Romer aktuell um die Krone. Doch wie tickt er eigentlich privat? Wer ist seine prominente Freundin und woher kennt man sie?

Patrick Romer ist in der deutschen Unterhaltungsbranche längst angekommen. Im Fernsehen hatte der TV-Bauer nicht nur Glanzstunden, er sorgte bereits für so manches Drama. Wie verlief seine Karriere bisher? Wer ist seine bekannte Ex-Freundin? Und wie steht es um sein Privatleben?

Freundin von Patrick Romer: Woher man seine Partnerin kennt

In puncto Liebe scheint Romer seit Oktober 2023 angekommen zu sein. Schauspielerin Annelie Henze eroberte sein Herz. Sie ist bekannt aus der Serie "Die Abschlussklasse". Die hübsche Blondine ist mit ihrem Promi-Partner nach Australien gereist, um ihn während seiner Dschungelcamp-Teinahme zu unterstützen.

Patrick Romer und seine Freundin Annelie Henze im Februar 2024. © imago/Gartner

Ob nach dem Dschungelcamp die Hochzeitsglocken läuten werden? Über einen Antrag scheint sich Patrick Romer bereits Gedanken gemacht zu haben, wie er im Gespräch mit Gil Ofarim verriet. Doch noch scheint der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen zu sein: "Ich warte noch auf den richtigen Moment! Beim ersten Treffen habe ich gewusst: Die will ich. Am ersten Abend habe ich schon die Schwiegermutter, also die Mutter von Annelie, angerufen: 'Du Schwiegermutter, ich will die Annelie', habe ich gesagt. Nix anbrennen lassen! Das passt so mega."

Sorge bei Dschungelcamper: Wie geht es seiner Partnerin?

Dennoch macht sich Patrick Romer viele Gedanken: Wie kommt seine Dschungelcamp-Teilnahme bei seiner Freundin an? "Ich frage mich, was da draußen so abgeht. Wie es Annelie geht. Vielleicht gefällt ihr auch nicht, was ich hier drin mache!" Eva Benetatou versuchte, seine Sorgen zu beschwichtigen: "Sie weiß doch mit Sicherheit, dass wir hier ganz normale Bezugspersonen sind."

Flirt-Alarm im Dschungelcamp: Zoff um Eva Benetatou

Im Camp wird die Nähe der beiden Promis allerdings nicht nur freundschaftlich wahrgenommen. An Tag 10 wurde Eva Benetatou von Ariel Hediger, Hubert Fella und Stephen Dürr auf ihre angeblichen Avancen angesprochen. Sie beschwichtigte: "Ich will nichts von ihm, er will nichts von mir." Patrick Romer ging dennoch auf Abstand und erklärte: "Wir sind Freunde und wir schauen jetzt, eine freundschaftliche Distanz zu wahren."

Privatleben von Dschungelcamper: Herkunft, Alter und Studium

Patrick Romer wurde am 29. November 1995 in Konstanz am Bodensee geboren. Dort wuchs er mit seiner Familie auf einem Bauernhof auf. Bis heute ist Romer als Landwirt tätig – er kümmert sich mit voller Leidenschaft tagtäglich um ungefähr 30 schottische Hochlandrinder. Nach der Schulzeit entschloss sich der Baden-Württemberger für ein Bachelor-Studium. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Elektro- und Informationstechnik. Anschließend bildete er sich im Masterstudiengang fort. In seiner Freizeit spielt der Blondschopf gern Schlagzeug und Akkordeon.

TV-Karriere: So fing für den "Bauer sucht Frau"-Star alles an

2020 wollte Patrick Romer bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe finden. In der Sendung mit Promi-Moderatorin Inka Bause verdrehte der damals 24-Jährige vielen Frauen den Kopf. Der Rinderzüchter hatte die meisten Bewerbungen in der Geschichte des RTL-Formats: Mehr als 10.000 Damen wollten sein Herz erobern! Unter den Bewerberinnen war auch die damals 20-jährige Antonia Hemmer. Sie wurde von Romer zur Hofwoche eingeladen – die Freude war groß.

Patrick Romer und Antonia Hemmer: Große Liebe nach "Bauer sucht Frau"

Der Konkurrenzkampf mit den anderen Damen im Rahmen des RTL-Formats fühlte sich für Antonia Hemmer jedoch falsch an. Wie " " im Februar 2021 berichtete, hatte die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin mit psychischen Problemen zu kämpfen: "Ich war am Ende, der Druck war zu hoch. Ich bekam wieder Depressionen." Die gebürtige Oberfränkin verließ die Sendung vorzeitig. Nach den Dreharbeiten kam es dennoch zur Liebessensation: Patrick Romer und Antonia Hemmer fanden zueinander und wurden ein Paar. Während der Ausstrahlung von "Bauer sucht Frau" mussten sie die Beziehung jedoch noch geheim halten.

Fernbeziehung und Realityshows: Patrick Romer und Antonia Hemmer im TV

Patrick Romer und Antonia Hemmer waren im Liebesglück. Das Paar führte jedoch eine Fernbeziehung, da Hemmer in Hannover lebte – Romer weiterhin auf dem Bauernhof am Bodensee. Nach "Bauer sucht Frau" waren die beiden im März 2022 erstmals wieder in einem TV-Format zu sehen. Die damaligen Turteltauben nahmen an der RTL+-Sendung "#CoupleChallenge" teil. Im Herbst des gleichen Jahres waren sie dann im RTL-Klassiker "Das Sommerhaus der Stars" dabei.

Antonia Hemmer – die Ex-Partnerin von Patrick Romer – im Jahr 2023. © imago/Future Image

Skandal-Auftritt im "Sommerhaus der Stars": Auf Sieg folgte Trennung

Bei "Das Sommerhaus der Stars" kämpften sich Patrick Romer und Antonia Hemmer gegen weitere (Ex-)Promi-Paare wie Kader Loth und Ismet Atli oder Mario Basler und dessen Partnerin Doris Büld zum Sieg. Die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten wurden das "Promipaar des Jahres 2022" und durften sich über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen. Doch Patrick Romer sorgte während der Zeit im "Sommerhaus der Stars" für viele Negativ-Schlagzeilen. Für seinen Umgang mit Antonia Hemmer wurde er in der Öffentlichkeit hart kritisiert. Im November 2022 verkündeten Romer und Antonia Hemmer ihre Trennung nach zwei Jahren Beziehung.

TV-Bauer bei "Das große Promi-Büßen": Auf Flirtkurs mit Gloria Glumac

Im Herbst 2023 war Patrick Romer in der zweiten Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben zu sehen. Dort sollte er für sein Fehlverhalten im "Sommerhaus der Stars" geradestehen und musste Moderatorin Olivia Jones seine Sünden beichten. Auch Realitystar Gloria Glumac (heute: Gloria Schwesinger) war Teil der "Promi-Büßen"-Staffel. Nachdem Romer aus dem Format ausgeschieden war, verließ auch Gloria Glumac die Sendung freiwillig. Die beiden zeigten sich vor der TV-Kamera sehr innig. Schnell entstanden Liebesgerüchte und die zwei Baden-Württemberger verbrachten auch nach den "Promi-Büßen"-Dreharbeiten im Sommer 2023 weiter Zeit miteinander. Eine Beziehung entwickelte sich jedoch nicht daraus.

Patrick Romer im RTL-Dschungelcamp

Patrick Romer ist Teil der neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Neben dem TV-Bauer sind auch Promi-Kollegen wie Simone Ballack oder Nicole Belstler-Boettcher dabei. Die Fans dürfen gespannt sein.