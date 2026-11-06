Partys am "Rosenheim-Cops"-Set: Mit ihr hat sich Max Müller "ordentlich die Kante gegeben"

Max Müller und Karin Thaler sprechen offen über Partys und Schmusereien bei den "Rosenheim-Cops". Was die Zuschauer im TV nie zu sehen bekamen…

Vor der Kamera harmonieren die Stars aus "Die Rosenheim-Cops" bestens. Dass sich die Schauspieler auch abseits der Dreharbeiten gut verstehen, ist ebenfalls kein Geheimnis. Doch wer glaubt, dass Max Müller (61) und seine Kollegen nach Drehschluss nur gemütlich zusammensaßen, täuscht sich. Denn früher wurde am Set offenbar ordentlich gefeiert. Wie wild es hinter den Kulissen zuging, verraten jetzt der "Michi Mohr"-Darsteller und seine gute Freundin Karin Thaler (61).

"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler packt aus: "Bis neun Uhr in der Früh gefeiert"

"Bis vor zehn Jahren wurde nach den Dreharbeiten nicht selten auch wild gefeiert, mit dem gesamten Team", erzählt Thaler in einem Interview mit "Das Neue Blatt". Vor allem die "Marie Hofer"-Darstellerin und ihr Kollege Müller seien "zwei Partykanonen" gewesen. Die 61-Jährige plaudert aus dem Nähkästchen: "Max und mir hat man oft die Schlüssel anvertraut, weil wir manchmal bis neun Uhr in der Früh gefeiert und uns ordentlich die Kante gegeben haben." Bis heute denke Thaler gern an diese Zeit zurück.

Max Müller verrät: "Es wurde viel geschmust am Set"

Auch für Max Müller scheinen diese Erinnerungen sehr wertvoll zu sein. Der "Michi Mohr"-Darsteller hält sich mit pikanten Details zur Vergangenheit bei den "Rosenheim-Cops" nicht zurück. "Und es wurde viel geschmust am Set", sagt er der Zeitschrift. Auf welche Kollegen der TV-Polizist damit wohl anspielt? "Wir erzählen nicht, wer mit wem", betont Müller. "Nur so viel sei verraten: Es sind schon einige 'Rosenheim-Cops'-Babys entstanden!"

Wilde Partys bei den "Rosenheim-Cops"? Laut Max Müller und Karin Thaler war das früher keine Seltenheit. © imago/Sven Simon

Unvergessene Momente bei den "Rosenheim-Cops"-Stars: "Wir haben das Leben genossen"

Während die Schauspieler früher also gern mal gefeiert haben, seien diese Party-Zeiten hinter den Kulissen mittlerweile passé. "Wir haben das Leben genossen, aber heute haben wir andere Themen", stellt Karin Thaler klar. "Da geht es um Rückenschmerzen und wer einen guten Osteopathen in der Nähe kennt", witzelt sie zudem. Max Müller kann das nur unterschreiben: "Früher wurde geflirtet und geknutscht, heute tauschen wir uns über medizinische Themen aus."

Max Müller tritt bei den "Rosenheim-Cops" kürzer

Seit bald 25 Jahren flimmern die "Rosenheim-Cops" im ZDF über die Bildschirme. Max Müller ist von Anfang an als "Michi Mohr" mit dabei. Den Spaß an den Dreharbeiten hat der TV-Polizist nie verloren. Dennoch steht er für die Kultserie bald deutlich weniger vor der Kamera. Diese Entscheidung hat private Gründe, wie die Abendzeitung berichtete. Doch die Fans können beruhigt sein: Komplett müssen sie auf "Michi Mohr" auch in der kommenden Zeit nicht verzichten. Müller gehört nach wie vor zum Stamm-Cast der Serie.