"Rosenheim-Cops"-Ersatz für Max Müller: Sie übernimmt bald für "Michi Mohr"

"Die Rosenheim-Cops" ohne Max Müller? Für viele Zuschauer ist das kaum vorstellbar. Dennoch muss der Schauspieler bei der ZDF-Serie kürzertreten. Doch für Ersatz ist bereits gesorgt.

Marisa Burger, Christian K. Schaeffer, Isabel Mergl, Alexander Duda – in den letzten Monaten wurden bei "Die Rosenheim-Cops" zahlreiche Abschiede verkündet. Bald muss auch Max Müller als Polizeihauptmeister "Michi Mohr" kürzertreten. Jetzt hat der Schauspieler über die Hintergründe gesprochen und ausgeplaudert, wer für ihn einspringen wird.

Max Müller: Für seine Mutter dreht er jetzt weniger "Die Rosenheim-Cops"

Auch nach über 20 Jahren hat Max Müller den Spaß an den "Rosenheim-Cops"-Dreharbeiten nicht verloren. Dass er für die beliebte ZDF-Serie bald weniger vor der Kamera stehen wird, hat private Gründe. "Da ich nicht weiß, wie es mit meiner 87-jährigen Mama Mathilde weitergeht, drehe ich jetzt knapp ein Drittel weniger als zuvor", verkündete der Schauspieler bereits im April der Abendzeitung. Die Mutter des TV-Stars lebt inzwischen in einem Heim nahe Wien und Müller will sich künftig mehr um sie kümmern.

Im Gespräch mit dem ZDF für die Doku "Rosenheim-Cops Backstage" wird der 61-Jährige nun deutlicher. "Letzten Herbst habe ich unsere Produzentin gebeten, ob ich ein bisschen weniger drehen darf." Die Mutter von Max Müller sei auf seine Hilfe angewiesen. "Ich bin das einzige Kind, mein Papa lebt nicht mehr und es ist jetzt einfach wichtig, dass ich für sie da bin."

Ersatz für Max Müller: Sie übernimmt seine "Rosenheim-Cops"-Aufgaben

Die Zuschauer müssen allerdings nicht komplett auf "Michi Mohr" verzichten, denn Max Müller gehört nach wie vor zum Stamm-Cast der Serie. Die Polizeiarbeit seiner Rolle wird nun aufgeteilt, wie er verraten hat: "Mich gibt es ja schon noch, aber mit einer Kollegin teilen wir uns das jetzt." Wer springt für den österreichischen TV-Star ein?

Katharina Plank ist bei "Die Rosenheim-Cops" keine Unbekannte. © ZDF/Markus Sapper

Die Vertretung von Max Müller ist keine Unbekannte bei "Die Rosenheim-Cops": Katharina Plank wird als "Pia Arnbruck" bald öfter zu sehen sein. "Man kannte sie aus den letzten Jahren schon ein bisschen. Wir haben auch schon gemeinsam ermittelt", erzählt der 61-Jährige. "Die Kathi übernimmt dann, wenn ich in Wien bin." Bislang war Katharina Plank in 15 Folgen des Erfolgsformats zu sehen. Ihren ersten Einsatz hatte sie in der 21. Staffel 2021. Zuletzt spielte sie in der ersten Episode der aktuellen Staffel mit.