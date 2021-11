Panne bei Helene-Fischer-Show: Das wurde im TV nicht gezeigt

Eigentlich ist Helene Fischer bekannt als die Königin der Perfektion. Dass auch mal bei der Schlagersängerin was schiefgehen kann, hat jetzt eine Panne bei der TV-Show "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" gezeigt. Zwar wurde die entsprechende Szene nicht ausgestrahlt, aber das Team von "TV total" hat das Rohmaterial gesendet.

Aalglatte Auftritte, perfekt inszeniert - so kennt man Helene Fischer, dafür wird sie von unzähligen Fans geliebt und verehrt. Jetzt kommt jedoch raus, dass bei der Sat.1-Sendung "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" nicht alles so perfekt abgelaufen ist, wie man dachte. Was ist passiert?

Sebastian Pufpaff enthüllt Helene-Fischer-Panne in "TV total"

Bereits am Freitag (12. November) wurde das TV-Special zum neuen Album der Schlagersängerin ausgestrahlt. Keinem Zuschauer scheint die Panne aufgefallen zu sein - bis jetzt. Denn Kabarettist Sebastian Pufpaff zeigt den lustigen Moment am Mittwoch (17. November) in seiner Show "TV total".

TV-Panne bei Helene Fischer: Was ist passiert?

In einem Ausschnitt der Helene-Fischer-Show ist zu sehen, wie sich die Schlagersängerin nach einem Song zu Steven Gätjen setzt. "Es wird ein großartiger, toller Abend", sagt der Moderator. Im dunklen Hintergrund, kaum sichtbar, krabbelt ein Mitarbeiter auf allen Vieren aus dem Bild. Offenbar hätte er dort nicht sein dürfen. Jedoch bemerken weder Steven Gätjen noch Helene Fischer den Mann auf dem Boden.

Für "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff ist das natürlich eine Steilvorlage, um sich über die Schlagersängerin lustig zu machen. "Helene hat ein Lied gesungen, setzt sich hin und schon versucht der erste Mitarbeiter vom Lied gezeichnet sich mit letzter Kraft aus dem Studio zu schleppen, um sich dann in Sicherheit zu bringen", scherzt der Kabarettist.

Panne in Helene-Fischer-Show nicht im TV ausgestrahlt

Die Pannen-Szene konnte den Zuschauern im TV aber gar nicht auffallen, da sie aus der Sat.1-Show herausgeschnitten wurde. "Ich durfte mir das Rohmaterial anschauen", erklärt Sebastian Pufpaff. "Die bei Sat.1 haben das einfach rausgeschnitten."

Dass der "TV total"-Moderator Zugang zu der Panne hat und sie in seiner Show zeigen darf, könnte an Stefan Raab liegen. Der ehemalige Kult-Entertainer hat nämlich "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" produziert, genauso wie die Neuauflage von "TV total".

"TV total" macht sich über Helene Fischer lustig

Es ist auch nicht der einzige Moment, den Sebastian Pufpaff für einen Spaß über Helene Fischer nutzt. In einer weiteren Szene wird die Sängerin neu synchronisiert und bekommt die Stimme von Youtuberin Lisha verpasst, die im Sommerhaus 2020 mit ihrem grenzwertigen Verhalten für einen Skandal gesorgt hatte.

Die Zuschauer sehen zwar Helene Fischer sprechen, hören aber Aussagen wie "ich war eines der gestörtesten Schlägerweiber" oder "ich hab direkt draufgehauen". Beim Publikum von "TV total" sorgt diese "neue" Helene Fischer für viele Lacher.