Pamela Anderson kaum wiederzuerkennen: So sieht die Ex-Baywatch-Nixe heute aus

Sie ist das Sexsymbol der Neunziger Jahre gewesen, doch davon scheint nicht viel übrig geblieben zu sein. Pamela Anderson ist auf dem roten Teppich kaum wiederzuerkennen. Warum sieht sie so verändert aus?

Pamela Anderson hat nie ein Geheimnis draus gemacht, dass sie dem Beauty-Doc ab und an mal einen Besuch abstattet, was auch kaum zu übersehen ist. Sah sie zu Beginn ihrer Karriere 1990 noch aus wie die Unschuld vom Lande, verwandelte sie sich mit ihrem Einstieg bei der Serie "Baywatch" 1992 zu dem großen Sexsymbol der Neunziger. Doch heute schaut sie ganz anders aus.

Pamela Anderson ist kaum wiederzuerkennen

Am Mittwoch zeigte sich Pamela Anderson in New York, als sie in der Show "Good Morning America" auftrat. Trotz ihres typischen Looks mit platinblonden Haaren und Smokey Eyes muss man zweimal hinschauen, bevor man sie erkennt. Ihr Gesicht wirkt seltsam eingefroren, die Augenbrauen erinnern an ein Make-up-Desaster à la Daniela Katzenberger.

Pamela Anderson zu Gast bei "Good Morning America". © IMAGO / MediaPunch

Vorher-Nachher-Vergleich: So hat sich Pamela Anderson über die Jahre verändert

Auch die Wangen der Schauspielerin erscheinen aufgepolstert und ihre Stirn glattgebügelt. Dabei hat sie vor etwa zehn Jahren Schönheitseingriffen in Form von Botox und Co. abgeschworen. Ob sie jetzt in ihrem Gesicht tatsächlich etwas machen ließ, ist nicht bekannt. Ein Blick ins Foto-Archiv zeigt aber deutlich, wie sie sich über die Jahre verändert hat:

Pamela Anderson hat sich über die Jahre optisch stark verändert. © Imago/AZ-Montage

Pamela Anderson hat neue Rolle am Broadway ergattert

Vielleicht stimmt sich Pamela Anderson mit ihrem neuen Look auf ihre Rolle in dem Musical "Chicago" ein. Die ehemalige Baywatch-Nixe spielt am New Yorker Broadway bald die Rolle der Roxie Hart, die in der Hollywood-Adaption von Renée Zellweger verkörpert wurde. "Ich werde alles geben", sagte sie im Gespräch mit über ihren neuen Job. "Ich werde mich selbst und meine Familie nicht enttäuschen. Das ist ein Moment für mich, in dem ich glänzen kann - endlich!"