Palast veröffentlicht neue Fotos zu Königin Máximas Geburtstag

Zum 50. Geburtstag von Königin Máxima hat der niederländische Palast neue Porträtbilder veröffentlicht - die ein ganz besonderer Fotograf geschossen hat.

Am 17. Mai feiert Königin Máxima der Niederlande ihren 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat das Königshaus drei neue . Darauf posiert die Monarchin in einem dicken weißen Wollpulli vor dem herbstlich anmutenden Hintergrund eines Parks.

Ausgelassen strahlt das Geburtstagskind in die Kamera. Das Besondere an den Bildern: Die Schnappschüsse stammen von ihrem Ehemann, König Willem-Alexander (54).

Musikalisches Fest zu ihren Ehren

Am Abend (16. Mai) vor ihrem Geburtstag wurde Máxima mit der TV-Sendung "Königin Máxima: Mein Leben voller Musik" gefeiert. König Willem-Alexander, ihre drei Töchter, die Prinzessinnen Amalia (17), Alexia (15) und Ariane (14) sowie ihre Schwiegermutter, Prinzessin Beatrix (83), überreichten Máxima einen riesigen Kuchen mit 50 Kerzen.

Wie , stehen die 50 Kerzen nicht nur für das Alter der Königin, sondern auch für die 50 Tage andauernde Musik-Kampagne "Mehr Musik in den Klassenzimmern", die im Vorfeld zu Máximas Ehrentag gestartet wurde. Die Aktion will durch strukturelle Veränderungen an den Schulen eine nachhaltigere musikalische Ausbildung für Grundschulkinder in den Niederlanden fördern.

