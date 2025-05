Nach monatelangem Getuschel um Lisa und Thomas Müller hat sich das Promi-Paar nun endlich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Ein großes mediales Echo ist die Folge. Die AZ hat mit einer Paar-Expertin über den neuesten Auftritt von Lisa und Thomas Müller gesprochen.

Lisa Müller will ihre Privatsphäre schützen, während Ehemann Thomas Müller das Rampenlicht übernimmt. Was sagt ihr gemeinsamer Auftritt über das Promi-Paar aus?

Thomas und Lisa Müller hatten sich als Paar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit Monaten hatte man die beiden nicht mehr gemeinsam gesehen. Vor allem die Ehefrau des Starkickers vom FC Bayern München schwänzte wichtige Veranstaltungen ihres Liebsten. Bereits in der Vergangenheit erklärte sie, kein Anhang sein zu wollen.

Nach Getuschel um Lisa und Thomas Müller: "Fokus auf gemeinsame Stärken"

Schlagzeilen um den Zustand ihrer Ehe waren die Folge und auch in der Münchner Society war es ein riesengroßes Gesprächsthema. Jetzt haben Lisa und Thomas Müller aber einen überraschenden Pärchen-Auftritt hingelegt.

Bei der "Pferd International" in München konnten alle deutlich am Donnerstag sehen, dass zwischen Thomas Müller und seiner Ehefrau keine Funkstille herrscht. Immer wieder suchten die beiden die Blicke des anderen, lachten miteinander und präsentierten sich als Einheit. Für sind das "typische Zeichen eines Paares, das auch im öffentlichen Rampenlicht gemeinsame Momente sucht, ohne dabei angestrengt zu wirken", wie sie der AZ erklärt.

Paar-Therapeutin Hannah Gensch hat beim Auftritt der Müllers ganz genau hingeschaut. © Jasmin Breidenbach

Mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt seit Monaten strahlen die Müllers der Beziehungsexpertin zufolge Teamfähigkeit aus: "Sie stehen zusammen, trotz anhaltender Trennungsgerüchte und medialer Spekulationen. Indem sie sich bei einem gemeinsamen Hobby zeigen – in diesem Fall der Pferdesport – demonstrieren sie Stabilität und Vertrauen in die gemeinsame Lebenswelt. Gerade in einer Phase, in der private Details öffentlich debattiert werden, betonen sie so ihre Verbundenheit und lenken den Fokus auf ihre gemeinsamen Stärken."

Thomas Müller "übernimmt Rampenlicht", Ehefrau Lisa "schützt Privatsphäre"

Während Lisa Müller bei der "Pferd International" konzentriert ihrem Job als Dressurreiterin nachging, zeigte sich Thomas Müller gut gelaunt, posierte für die Fotografen und plauderte sogar mit der Presse. "Das zeigt seine Gewohnheit, die mediale Rolle zu bespielen und die Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung nicht aus der Hand zu geben", bewertet Hannah Gensch das Auftreten des Profi-Fußballers.

Thomas Müller gut gelaunt auf der "Pferd International" in München. © BrauerPhotos/S.Brauer

Seine Ehefrau hingegen "zog sich bewusst zurück", so Gensch. Das zeige der Paartherapeutin zufolge deutlich: "Er übernimmt das Rampenlicht, sie schützt ihre Privatsphäre – eine Dynamik, die in vielen Partnerschaften zu finden ist, wenn ein Partner sensibler auf Medienrummel reagiert."

Lisa Müller belegte Platz fünf bei der Dressur. © BrauerPhotos/S.Brauer

Expertin sieht Distanz bei Lisa und Thomas Müller

Dennoch kann Hannah Gensch beim Ehepaar Müller auch noch etwas anderes erkennen: "Die distanzierte Körperhaltung, seltene, aber gezielte Blickkontakte und das Fehlen unbeschwerter Berührungen deuten darauf hin, dass es noch offene Fragen gibt." Es gab aber auch "Zuneigung und Respekt" bei Thomas und Lisa Müller, wie "ein sanftes Zupfen am Jackenärmel oder ein kurzes Schulterklopfen".

Welche Auswirkungen hat das überraschende Pärchen-Comeback bei der "Pferd International"? Wird das Getuschel jetzt verstummen? "Einerseits steigt der öffentliche Druck, weil jede Bewegung, jeder Blick in den sozialen Medien interpretiert wird", erklärt die Beziehungsexpertin der AZ. "Andererseits ermöglicht ein solcher Teamauftritt einen konstruktiven Fokuswechsel: Statt sich auf Gerüchte zu konzentrieren, arbeiten sie an einem konkreten gemeinsamen Ziel."

Thomas Müller und Ehefrau Lisa zeigen sich nach langer Abstinenz in der Öffentlichkeit wieder gemeinsam. © BrauerPhotos/S.Brauer

Der aktuelle Auftritt der Müllers könnte unbewusst auch ein guter strategischer Zug gewesen sein, wie Gensch klarstellt: "Der Auftritt von Thomas und Lisa Müller in München war ein geschicktes Zusammenspiel aus öffentlicher Performance und persönlicher Teamstrategie. Die Körpersprache zeigte sowohl geübte Professionalität als auch kleine Zeichen gegenseitiger Unterstützung." Das könnte letztendlich für das Paar einen positiven Effekt haben, glaubt Gensch: "Es schafft gemeinsame Erinnerungen und kann den Weg für eine neue Phase der Nähe ebnen."