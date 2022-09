O'zapft is! Promis feiern den Wiesn-Anstich

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat am Samstagmittag das Oktoberfest eröffnet. Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich auch zahlreiche Promis auf die Rückkehr der Wiesn und feierten direkt beim Anstich mit.

Nach zwei Jahren Corona-Pause hieß es in München endlich wieder: O'zapft is! Oberbürgermeister Dieter Reiter (64) hat am Samstag (17. September) das 187. Oktoberfest eröffnet und schien dabei leicht aus der Übung: Um Punkt 12 Uhr zapfte er das erste Fass Bier mit drei Schlägen an - in den Jahren zuvor brauchte er nur zwei.

Die erste Maß reichte er dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (55), der kurze Zeit später , wie sehr er sich über die Rückkehr des Oktoberfests freut. "Das Münchner Oktoberfest ist immer wie ein großes Heimkommen und Wiedersehen", so Söder.

Promis feiern am Anstich-Tag

Auch einige Promis wollen sich das erste Wiesn-Wochenende nicht entgehen lassen und teilten fleißig ihre Eindrücke von der Theresienwiese. Schauspielerin Laura Osswald (40) ein Foto von sich auf der Tiffany-Wiesn, bei der sich zahlreiche weitere Promis und Influencer tummelten. Moderatorin Cathy Hummels (34) trotzte dem Regen ebenfalls und .

Moderator Kai Pflaume (55) aus dem Paulaner Festzelt und stieß mit seinen Followerinnen und Followern virtuell auf eine "friedliche Wiesn" an. Und auch Schlagersänger Patrick Lindner (61) , um den Wiesn-Anstich zu feiern.

Der traditionelle Wiesn-Anstich findet alljährlich im Schottenhamel-Festzelt statt. Das Volksfest dauert 2022 vom 17. September bis 3. Oktober. Üblicherweise werden auf dem Oktoberfest rund sechs Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Der Preis für eine Maß Bier liegt dieses Jahr zwischen 12,60 und 13,80 Euro.