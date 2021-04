Otto Waalkes mit Auftritt bei Heidi Klum: Was weiß man über sein Privatleben?

Heidi Klum und Otto Waalkes kennen sich bereits seit Jahren. Jetzt hat der Komiker das Topmodel am Set von "Germany's Next Topmodel" besucht. Aber wie lebt der 72-Jährige eigentlich privat? Hat er Frau und Kinder?

"Germany's Next Topmodel" begrüßt diese Woche einen Gastjuror, der viele überraschen dürfte. Komikerlegende Otto Waalkes (72, ) nimmt am Donnerstag neben Heidi Klum (47) in der Jury Platz. Anlass ist ein gemeinsames Videoshooting der Kandidatinnen mit Otto. Dass Otto überhaupt an der Castingshow teilnimmt, liegt seiner Erinnerung nach an einem verspäteten Flugzeug, wie er nun in einer Sendermitteilung verlauten lässt.

So kam Otto Waalkes zu seinem Gastauftritt bei GNTM

"Ich glaube, das war am Flughafen, wo wir auf eine Maschine warten mussten – so lange, bis Heidi mich endlich gefragt hat, ob ich etwas zur Seriosität ihrer Sendung beitragen könnte." Er sei "eine Art Versuchsratte" und solle die Kandidatinnen dazu bringen, aus ihrer Rolle zu fallen. "Damit kenne ich mich ja aus", erzählt Waalkes über seine Aufgabe in der Show.

Otto Waalkes kennt Heidi Klum "schon seit einer Ewigkeit"

Der Kontakt zwischen Waalkes und Klum sei im Übrigen nicht völlig neu. "Heidi kenne ich schon seit einer Ewigkeit", sagt der Komiker und denkt dabei an Begegnungen "an kalten Galabuffets, die immer schon abgegrast waren, ehe wir uns bis dahin durchgeboxt hatten. Deswegen sind wir ja beide so schlank geblieben".

Für eine Zusage habe Otto dann auch nicht lange überlegen müssen, wie er erklärt: "Keine Sekunde. Schließlich wollte ich als Teenager auch Model werden – lange blonde Haare hatte ich ja, doch leider war ich insgesamt ein paar Zentimeter zu kurz geraten."

An die Dreharbeiten zur Sendung erinnert sich Waalkes gern, was vor allem der Motivation der Kandidatinnen zuzuschreiben ist. Wenn sich nur bestimmte Herren der Schöpfung ein Beispiel daran nähmen: "Ich fand alle Kandidatinnen sehr eindrucksvoll und kann mich an jede einzelne erinnern, weil sie alle vollen Einsatz gezeigt haben und höchste Konzentration – ich glaube, wenn unsere Fußballnationalspieler so motiviert sind, werden wir in diesem Sommer glatt Europameister."

Hat Otto Waalkes Frau und Kinder?

Über sein Privatleben plaudert Otto Waalkes selten in der Öffentlichkeit. Von 1987 bis 1999 war der Komiker mit Manuela Ebelt verheiratet. Mit ihr hat er den gemeinsamen Sohn Benjamin Karl Otto Gregory. Über ihn sagte er 2018 im Gespräch mit " ": "Wir sind so ein gutes Gespann. Ich bin stolz auf ihn, er arbeitet ja auch in meinen Firmen mit."

Mit Schauspielerin Eva Hassmann war Otto Waalkes von 2000 bis 2012 verheiratet. Das Ex-Paar führte nach eigenen Angaben eine offene Ehe. Ob der 72-Jährige aktuell eine Freundin hat, ist nicht bekannt. "Meine Fans lieben mich doch schon so. Und mein Steuerberater. Und mein Frisör, weil der immer mehr Freizeit hat", sagte er "Bunte" über eine neue Liebe.