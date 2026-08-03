Oscar-Nominierung für Rolle "Oskar": Dieser Schauspieler ist die Lösung auf WWM-Frage

Einen Oscar für die Rolle "Oskar" abstauben? Das wäre für einen Schauspieler aus Hollywood beinahe Wirklichkeit geworden. Um wen es sich dabei handelt, will Günther Jauch in "Wer wird Millionär?" von einer Kandidatin wissen. Die Auflösung ist 32.000 Euro wert.

03. August 2026 - 17:27 Uhr

Auf dem Ratestuhl von Günther Jauch kam schon so mancher "Wer wird Millionär?"-Kandidat ins Schwitzen.

Die neuen Folgen von "Wer wird Millionär?" sollen im TV erst ab Herbst 2026 ausgestrahlt werden. Um den Zuschauern die Wartezeit etwas zu versüßen, strahlt RTL am Montagabend (3. August) eine Wiederholung des 25-jährigen Jubiläums-Specials aus. Von einer Kandidatin ist Wissen im Bereich Film gefragt.

Welcher Schauspieler für Rolle "Oskar" für einen Oscar nominiert war

Günther Jauch fragt in der Sonderausgabe von "Wer wird Millionär?": Wer wurde 1994 für einen Oscar nominiert, weil er einen Oskar spielte?

Als Antwortalternativen werden der Kandidatin folgende Möglichkeiten genannt:

A. Al Pacino

B. Liam Neeson

C. Ben Kingsley

D. Denzel Washington

Auflösung: Er hätte als "Oskar" beinahe einen Oscar gewonnen

Alle vier genannten Hollywoodstars waren im Laufe ihrer Karriere für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Aber welcher Schauspieler hat mit seiner Leistung als "Oskar" beeindruckt? Bei der richtigen Antwort handelt es sich um B: Liam Neeson. Der heute 74-Jährige spielte in Steven Spielbergs Meisterwerk "Schindlers Liste" die Hauptrolle "Oskar Schindler".

Oskar Schindler (Liam Neeson) und sein jüdischer Buchhalter Itzhak Stern (Ben Kingsley) stellen eine Liste von über 1100 jüdischen Arbeitern zusammen, die Schindler zu retten hofft. © Universal Pictures/dpa

Wer hat 1994 als bester Hauptdarsteller einen Oscar gewonnen?

Obwohl Liam Neeson 1994 für seine außergewöhnliche Leistung keinen Goldjungen gewinnen konnte, räumte der Film insgesamt sieben Oscars ab – darunter "Bester Film", "Beste Regie" und "Beste Kamera". Neben dem "Oskar Schindler"-Darsteller waren Tom Hanks für "Philadelphia", Daniel Day Lewis für "Im Namen des Vaters", Laurence Fishburne für "What's Love Got to Do with It?" und Anthony Hopkins für "Was vom Tage übrig blieb" nominiert. Am Ende konnte sich Tom Hanks über die Auszeichnung freuen.

Liam Neeson wurde seither für keinen weiteren Oscar nominiert. Der Schauspieler ist inzwischen im Action-Genre angekommen und konnte mit Filmen wie "Taken", "Non-Stop" und "Star Wars Episode I" große Erfolge feiern.