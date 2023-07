Orlando Bloom und Katy Perry zeigen sich verliebt in Wimbledon

Spiel, Satz - und Liebe: Orlando Bloom und Katy Perry haben beim Wimbledon-Turnier einen verliebten Auftritt hingelegt. Im Publikum küsste sich das Paar immer wieder - und zog auch mit lustigen Grimassen alle Blicke auf sich.

Katy Perry (38) und Orlando Bloom (46) haben sich beim Tennisturnier in Wimbledon ganz verliebt gezeigt. Am dritten Spieltag saßen sie im Publikum, tauschten viele Küsse aus und feuerten die Tennisspieler an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Im Partnerlook

In farblich aufeinander abgestimmten Outfits genoss das Paar am 5. Juli sichtlich die Zeit beim berühmten Tennisturnier in Blooms Heimat Großbritannien. Der Schauspieler trug einen dunkelblauen Anzug, die Sängerin hatte ebenfalls ein dunkelblaues Oberteil gewählt. Dazu kombinierte sie ein gepunktetes Halstuch und eine Sonnenbrille. Immer wieder küssten sich die beiden Stars, lachten gemeinsam und posierten für Selfies.

Aber sie hatten nicht nur Blicke füreinander: Auch das Geschehen auf dem Tennisplatz verfolgten sie intensiv. Vor allem Katy Perry fieberte so gebannt mit, dass sie wilde Grimassen zog und ihren Arm häufig zum Anfeuern hob.

Um ihn zu unterstützen, verzichtete sie auf Alkohol

Aber auch gegenseitig unterstützt sich das Paar häufig. So hatte die Sängerin etwa erst vor Kurzem , dass sie eine gemeinsame Alkohol-Abstinenz vereinbart hatten. "Wir haben das gemacht, weil er gerade einen Film in London dreht, der ihn voll und ganz in Anspruch nimmt." Sie habe deshalb ebenfalls drei Monate lang auf das Trinken verzichtet. Denn wenn der Partner so etwas nicht mitmache, sei es sehr hart." Wenn man es also gemeinsam macht, ist es so viel einfacher."

Das Paar ist mit Unterbrechungen seit 2016 liiert. Seit 2019 sind Perry und Bloom verlobt. Ihre Tochter Daisy (2) kam im Jahr darauf zur Welt.