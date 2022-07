Optischer Neuanfang für Cathy Hummels: So hat man sie noch nie gesehen

Ist das tatsächlich Cathy Hummels, die auf ihrem neuesten Instagram-Foto in die Kamera schaut? Die Influencerin ist darauf kaum wiederzuerkennen. Was steckt hinter der Verwandlung?

Will sich Cathy Hummels von ihren gewohnten Look verabschieden?

Ein kleines Lächeln und ein durchdringender Blick: Cathy Hummels zeigt sich auf Instagram von einer ganz neuen Seite – auch optisch. Mit ihrem aktuellen Foto will sie offenbar einen Neuanfang wagen.

Cathy Hummels will sich verändern

Die vergangenen Monate im Leben der Influencerin waren geprägt von Schlagzeilen rund um ihre Beziehung zu Ehemann Mats Hummels. Sind sie noch zusammen oder nicht, hat er bereits eine Neue, folgt jetzt die Scheidung? Während der Fußballprofi mit anderen Damen an seiner Seite abgelichtet wurde, versuchte Cathy Hummels die Spekulationen mit Humor aufzufangen. Doch jetzt scheint sie eine andere Richtung einzuschlagen.

Cathy 2.0: Das sagen die Fans zur neuen Hummels

Auf ihrem neuesten Instagram-Foto präsentiert sich die Münchnerin verändert. Sie ist anders geschminkt, ihre Lippen und Augenbrauen wirken voluminöser und sie zeigt Sommersprossen. Der Wirkung ist sich Cathy Hummels bewusst und schreibt dazu: "Ich mache einen Neuanfang. Seelisch, Körperlich und Optisch. Cathy 2.0."

Ihre Fans sind von dem neuen Erscheinungsbild der 34-Jährigen fasziniert, sie erhält dafür viel Lob. "Wow. Was so Sommersprossen ausmachen", kommentiert ein Follower. Ein weiterer schreibt: "Passt perfekt zu Deinem Neuanfang." Andere wiederum scheinen nicht begeistert von dem neuen Look zu sein. "Bitte bleib so wie Du bist, denn so bist du perfekt. Du brauchst keine Veränderung."