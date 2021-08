Olympia-Gold für Alexander Zverev: So gratuliert Boris Becker

Alexander Zverev hat bei Olympia Tennisgeschichte geschrieben und am Sonntag Gold für Deutschland geholt. Boris Becker und viele andere gratulierten.

Tennisstar Alexander Zverev (24) hat bei Olympia am Sonntag Gold für Deutschland geholt. : "Dein größter Erfolg (bis jetzt), genieße den Moment und lass dich von ganz Deutschland feiern!!! @alexzverev123 @olympics2021".

Gefeiert wird Zverev auch von vielen weiteren Stars wie Tommy Haas (43), bei Tennisspielerin Sabine Lisicki (31) : "Jaaaaaaa, GOOOOOOOLD", zusammen mit einem "Glückwunsch". zur "Hammer-Leistung".

"Wahnsinn"

Zverev setzte sich am Sonntag im Finale gegen den Russen Karen Chatschanow (25) durch. Es sei "Wahnsinn. So ein Gefühl habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben gehabt",

"Man kann davon nicht mal träumen", erklärte Zverev weiter. Man träume unter anderem davon, überhaupt einmal bei Olympia teilzunehmen. "Aber eine Goldmedaille um den Nacken zu haben, das ist etwas, das ich mir im Leben nicht vorstellen konnte."