Oliver Pocher verteilt Gratis-Tickets: Freier Eintritt mit Kimmich-Trikot

Wer am Abend mit einem Trikot von Joshua Kimmich in den Circus Krone kommt, erhält freien Eintritt für eine Show mit Oliver Pocher. Das kündigt der Comedian jetzt vorab an.

08. November 2021 - 12:36 Uhr | AZ