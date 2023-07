Oliver Pocher und Jimi Blue Ochsenknecht: Ringe sorgen für Spekulationen

Bei Oliver Pocher und Jimi Blue Ochsenknecht gibt es gerade Ehe-Spekulationen. Der Grund in beiden Fällen: Ein Ring. Denn während Oliver Pocher jetzt ohne seinen Ehering gesichtet wurde, tauchte am Finger des Ochsenknecht-Sprosses ein Schmuckstück auf, das verdächtig nach Ehering aussieht.

Bei dem einen kriselt es ganz gewaltig, der andere scheint auf Wolke sieben zu schweben. Komiker Oliver Pocher und Ehefrau Amira sprachen vor kurzem über ihre Ehe-Probleme. Jetzt zeigte sich der 45-Jährige ohne seinen Ring. Dafür ist am Finger von Jimmy Blue Ochsenknecht jetzt plötzlich ein goldener Ring aufgetaucht.

Haben Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler geheiratet?

Jimi Blue Ochsenknecht ist total verliebt in Freundin Laura Marie Geissler. Das zeigt der 31-Jährige regelmäßig auf seinem Instagram-Profil. Auf der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht machte Jimi Blue der Rennfahrerin, mit der er seit einigen Monaten zusammen in München lebt, einen Antrag.

Verdächtig: Jimi Blue Ochsenknecht trägt einen goldenen Ring am Finger. © Instagram

Jetzt fiel aufmerksamen Fans ein Ring am Finger des Ochsenknecht-Sprösslings auf. Jimi Blue teilte auf Instagram ein Video, in dem er im Auto sitzt. Als sich der Schauspieler die Augen reibt, blitzt der goldene Ring an seinem rechten Ringfinger auf. Hat der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht seiner 25-jährigen Freundin etwa schon das Jawort gegeben? Bisher hat sich das Paar noch nicht zu den Spekulationen geäußert.

Haben sie die Kurve nicht bekommen? Oliver Pocher trägt keinen Ehering mehr

Weniger harmonisch geht es aktuell bei den Pochers zu. Das Paar hat erst vor Kurzem in seinem Podcast über die aktuelle Ehe-Krise gesprochen. Es sei gerade schwierig, doch der Komiker und die Moderatorin wollten versuchen, hoffnungsvoll zu bleiben. Jetzt hat Oliver Pocher offenbar seinen Ehering abgenommen.

Amira Pocher hat zwei gemeinsame Kinder mit Ehemann und Komiker Oliver Pocher. © BrauerPhotos / J.Reetz

Der 45-Jährige legte beim Parookaville-Festival in Weeze auf. Gemeinsam mit Mola Adebisi und Überraschungsgast Luke Mockridge sorgte der Komiker mit einem 90er-Jahre-Set für Stimmung. Auf Instagram teilte er auch einige Bilder und Videos vom Auftritt mit seinen Fans. Dabei fiel auf: Der Ehering ist weg. Und nicht nur das, auch von Amira gibt es keine Spur. Dabei war das Festival mal ein ganz besonderes Event für das Paar.

Beim Festival hatten die beiden damals ihr erstes richtiges Date und wollten dort 2020 sogar ihre Hochzeitsfeier mit 150 Gästen nachfeiern. Wegen Corona wurde daraus allerdings nichts. Dennoch gingen die beiden als "Ritual" jedes Jahr zusammen hin.

Bereits im vergangenen Jahr war Amira nicht mit von der Partie. Die Moderatorin war zu beschäftigt mit dem Launch ihrer eigenen Nagellack-Marke. Und auch 2023 kommt Oliver Pocher solo. "Pocher allein beim Festival, was hat das zu bedeuten?", wollte auch ProSieben Moderator Christian Düren im Interview wissen. Der Komiker stellte klar: "Das hat zu bedeuten, dass ehrlicherweise irgendeiner auf die Kinder aufpassen muss. Das hat einen sehr banalen Grund und deswegen ist sie zu Hause bei den Kindern." Mit den Kindern sei jetzt einfach "alles anders", gab der Komiker zu.

Auch Amira Pocher trägt keinen Ehering mehr

Ehefrau Amira zeigt sich bereits seit einigen Wochen ohne ihren Ring. Die 30-Jährige hat für das fehlende Schmuckstück aber eine gute Begründung, wie sie in "Die Pochers" erklärte: "Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum. Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht."