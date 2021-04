Oliver Pocher privat: Wie läuft es mit seiner Frau Amira?

Oliver Pocher (41) zählt zu den bekanntesten Komikern Deutschlands und ist aus der Medienlandschaft kaum wegzudenken. Öffentlich nimmt er selten ein Blatt vor den Mund und eckt gerne an. Doch wie sieht es bei ihm privat aus? Wie läuft es mit seiner Frau Amira?

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren und wuchs im nahegelegenen Ort Isernhagen auf. Während seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann arbeitete er bereits bei verschiedenen Radiosendern und trat als DJ in Diskotheken sowie Familienfesten auf – die ersten TV-Auftritte sollten bald folgen.

Oliver Pocher: Umfangreiche TV-Karriere

In Oliver Pochers TV-Portfolio finden sich unzählige Sendungen und auch als Gast ist er gerne gesehen. Seine Auftritte reichen vom "Doppelpass" und "Fantalk" (Sport1) über "Wer wird Millionär?", "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) und "Circus HalliGalli" (ProSieben) bis hin zu "Hart aber fair" (ARD) und "Markus Lanz" (ZDF).

2006 hatte er seine erste Rolle als Schauspieler im Kinofilm "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug". Weiterhin war er unter anderem in "Vollidiot" (2007), "Frisch gepresst" (2012), "Bruder vor Luder" (2015) und "Unter deutschen Betten" (2017) zu sehen.

Oliver Pocher unterschreibt Exklusiv-Vertrag mit RTL

Ende 2019 hat Oliver Pocher einen zweijährigen Exklusiv-Vertrag mit RTL unterschrieben. "Immer wenn Oliver Pocher bei RTL auftaucht, macht er uns und den Zuschauern - wie zuletzt noch bei 'Let's Dance' - großen Spaß. Deshalb freuen wir uns, dass wir das Allround-Talent exklusiv für unseren Sender gewinnen konnten [...]", äußerte sich RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm zu der Zusammenarbeit.

Oliver Pocher hat vier Kinder

So turbulent wie seine Karriere ist auch Oliver Pochers Liebesleben. Von 2002 bis 2004 war er mit "taff"-Moderatorin Annemarie Carpendale (damals noch Warnkross), von 2005 bis 2009 mit Model Monica Ivancan liiert. Darauf folgte eine Beziehung mit Sandy Meyer-Wölden, die er 2010 heiratete. Im selben Jahr bekamen die beiden eine gemeinsame Tochter, im Jahr darauf wurden ihre Zwillingssöhne geboren. Nach ihrer Trennung 2013 führte er mit der Tennisspielerin Sabine Lisicki eine Beziehung, 2016 trennte sich das Paar.

Kurz darauf lernte er schließlich seine heutige Ehefrau Amira Pocher, damals noch Aly, kennen. Die 27-Jährige Halbägypterin arbeitet als Model und Make-Up-Artistin. Im Oktober 2019 gaben sich die beiden das Ja-Wort, im Monat darauf wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Zusammen leben sie im Kölner Stadtteil Hahnwald. Im Dezember 2020 kam ihr zweiter Kind zur Welt.

Wie läuft es zwischen Oliver Pocher und seiner Frau Amira?

Oliver Pochers Frau Amira rückte nach Bekanntwerden der Beziehung zu dem Comedian immer weiter ins Rampenlicht. Anfangs versuchten sie noch, ihr Privatleben aus der Öffentlichenkeit herauszuhalten. Mittlerweile sind sie aber oft zusammen zu sehen. "Wir haben einen ähnlichen Humor und können uns wunderbar Pointen zuspielen, das passt", erzählte sie im Mai 2020 in einem Interview gegenüber Gala im Vorfeld der Sendung "Pocher – gefährlich ehrlich!" (RTL), in der sie als Sidekick zu sehen ist.

Weiterhin verriet sie: "Wenn er sieht, dass mir etwas sehr am Herzen liegt und er mich damit glücklich macht, dann macht er es immer irgendwie möglich." Amira äußerte sich öffentlich aber auch schon negativ über Oliver Pocher aufgrund seines laufenden Influencer-Bashings: "Ich weiß nicht, woher dieser Hass bei ihm kommt. Er kann sich so arg in Sachen reinsteigern und da bin ich machtlos."

Oliver und Amira Pocher haben mittlerweile auch einen gemeinsamen Podcast, in dem sie über ihr Privatleben und ihre Kinder plaudern. Die beiden sind auch zusammen in der RTL-Show "Pocher vs. Influencer" zu sehen.