Oliver Pocher: Buh-Rufe und Darts-Pleite

Oliver Pochers Humor trifft nicht ganz den der Zuschauer: Als der Komiker bei der Darts-WM einläuft, wird er ausgebuht. Der Grund: Der Comedian hat den Look eines anderen Teilnehmers geklaut.

Oliver Pocher hat sich für die Promi-Darts-WM einen neuen Look zugelegt – der kam bei den Fans allerdings gar nicht gut an und so bekam der Moderator bereits Buhrufe an den Kopf geworfen, bevor die ersten Pfeile flogen. Doch auch der Rest des Abends lief für den 44-Jährigen gar nicht nach Plan.

Oliver Pocher wird für seinen "Snakebite"-Look ausgebuht

Mit Irokesen-Frisur in Schwarz-Rot-Gold und Seepferdchen am Kopf lief Oliver Pocher bei der Promi-Darts-WM ein und ähnelte damit sehr stark einem anderen Teilnehmer: Kult-Dartspieler Peter Wright alias "Snakebite". Der 52-jährige Darts-Profi trat gemeinsam mit Amira Pocher an. Die Fans fanden Pochers Auftritt allerdings gar nicht lustig und machten das mit Buh-Rufen deutlich.

Amira Pocher: "Das ist so uncool"

Amira, die währenddessen neben Kommentator Elmar Paulke am Mikrofon saß, versuchte, ihren Olli zu verteidigen: "Jetzt hört doch mal auf zu buhen! Also wirklich, das ist so uncool. Ich verstehe das gar nicht. Der macht doch gar nichts!"

Pocher selbst nahm es zunächst noch relativ gelassen und sagte zu Moderator Christian Düren: "Ich habe versucht, zumindest optisch einen Glanzpunkt zu setzen. Ich werde mit Leistung überzeugen." Dürens Prognose: "Du wirst es nicht leicht haben." Damit traf der Moderator voll ins Schwarze.

Schnelles Ende für Pochers WM-Auftritt

Für Oliver Pocher ging es an diesem Abend aber nur noch bergab. Die ersten Würfe von ihm und Teampartnerin Fallon Sherrock (28) ernteten ebenfalls Buh-Rufe. Bereits in der ersten Runde konnte Pocher nicht mit seiner Leistung glänzen, schließlich warf ihn ausgerechnet Ehefrau Amira aus dem Turnier.

Schuld an dem frühen Ende war für Pocher seine Teampartnerin – Sherrock schaffte es nicht, in der ersten Runde die benötigten fünf Punkte zu erspielen: "Das ist eine sehr deutliche Kritik. Ich muss von einem Profi erwarten, eine 5 hinzubekommen", erklärte der Moderator.

Auch Amira bekam Pochers schlechte Laune ab

Amira versuchte, Oliver Pochers Verhalten zu entschuldigen: "Er ist angeschlagen, er ist krank." Pocher dankte es seiner Frau mit einem beleidigten Kommentar: "Ich fahre schon mal nach Hause. Sie kann ja mit dem Taxi kommen."

Für Amira wurde es tatsächlich ein längerer Abend. Sie und Teampartner "Snakebite" schafften es bis ins Halbfinale. Gegen Comedian Bülent Ceylan und Gerwyn Price zogen die beiden allerdings den Kürzeren. Den Sieg konnten schließlich Ex-Fußballer Kevin Großkreutz und van Gerwen davontragen.