Ohne Lumpi: Ingrid Steegers geplatzter Geburtstagstraum

Zum 75. platzt ein Traum für "Klimbim"- Star Ingrid Steeger: Sie kann ihren neuen Hund noch nicht abholen. Das Drama dahinter.

Die Luftballons sind ganz geblieben, der Traum vom neuen Hund Lumpi zum Geburtstag ist zerplatzt: "Klimbim"-Star Ingrid Steeger an ihrem 75. in dem Frankfurter Künstlertreff "Transnormal".

"Ein Hund ist mein Glück. Ich brauch ihn zum Leben", sagt Ingrid Steeger zur AZ. Wer diese Sätze ein bisserl übertrieben findet, kennt den "Klimbim"-Star nicht.

Denn die Schauspielerin meint es ernst - und muss tief schlucken, als sie erzählt, dass sich ausgerechnet ihr größter Geburtstagswunsch nicht erfüllt hat.

75. Geburtstag für Ingrid Steeger: "Es ist beschissen, aber ich kann es nicht ändern"

Am 1. April wurde sie 75 (AZ berichtete), ihre Freundin Manuela Mock schmiss eine kleine Feier in ihrem Frankfurter Künstlertreff "Transnormal" - Segnung von einem Pfarrer, Torte, Sekt und Luftballons inklusive.

Ingrid Steeger wird von Pfarrer Nulf Schade-James gesegnet. © Agentur Schneider-Press/Erwin Schneider

Doch das Geburtstagskindl knabberte lieber an einer Brotscheibe, fand es "nett, aber anstrengend". Permanent klingelte ihr Telefon - und gedanklich war sie eh bei ihrem neuen kleinen und dabei so großen Glück auf vier Pfoten: Lumpi.

Steeger zur AZ: "75 ist beschissen, aber ich kann es nicht ändern. Zuletzt war alles auf einmal: mein Herz, Corona, Krieg und der Tod von Eliza Doolittle."

Ingrid Steeger ist bereit für einen neuen Hund

Nach elf Jahren starb Steegers geliebte Hündin Ende letzten Jahres, jetzt ist sie bereit für einen neuen Hund, den sie in einem Frankfurter Tierheim entdeckt hat: "Lumpi ist zwar ein Rüde, sieht Eliza aber sehr ähnlich. Wir waren schon Probe-Gassi, er ist acht, ein kleiner frecher und total entzückender Mischling. Ich kann es nicht erwarten, ihn bei mir zu haben."

Warum es nicht, wie geplant, zu ihrem 75. Geburtstag geklappt hat? Die Schauspielerin, die nach vielen Jahren in München jetzt in Bad Hersfeld (Hessen) wohnt, meint dazu: "Lumpi musste noch geimpft und kastriert werden - und naja, wegen meiner Schwester."

Mit der zwei Jahre älteren Jutta wohnt sie in Bad Hersfeld in einer kleinen Wohnung in zwei getrennten Zimmern. Aktuell herrscht zwischen beiden Funkstille, was aufgrund der räumlichen Nähe gar nicht so einfach ist. Steeger: "Meine Schwester mag keine Hunde. Aber das ist mir egal. Wir sind halt sehr verschieden. Ich dachte, es geht gut mit ihr und dem Zusammenleben. Tja, was soll ich sagen? Es kann nur besser werden."

Am Dienstag hofft sie nun, Lumpi abholen zu können: "Ich mache, was ich will. Da muss meine Schwester durch."