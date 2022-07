Ohne Frau und Kind: Wayne Carpendale braucht Auszeit in Wellness-Hotel

Wayne Carpendale hat seine Frau Annemarie mit dem gemeinsamen Sohn allein gelassen - zumindest kurz. Der Schauspieler brauchte eine Auszeit vom stressigen Alltag und sorgte für etwas "Me Time".

Hausbau, Schauspiel-Job, Auftritte auf den roten Teppichen und Familienleben: Das kann schnell etwas viel werden. Wayne Carpendale hat sich deshalb eine Ruhepause gegönnt. – ohne Ehefrau Annemarie und Sohn Mads.

Wayne Carpendale: Zehn Tage Wellness-Hotel ohne Familie

Für zehn Tage quartierte sich der Schauspieler und Moderator in einem österreichischen Wellness-Hotel ein, um dort zu fasten. Warum hat er Frau und Kind nicht einfach mitgenommen? "Insbesondere wenn man Family, Job und Hausbau hat, braucht man das. Ich brauchte mal ein paar Tage für mich. Das finde ich sehr wichtig", sagt er dazu im Gespräch mit " ".

In München will sich Familie Carpendale aktuell den Traum vom eigenen Zuhause erfüllen. Doch die Belastung war für Wayne offenbar zu viel. "Wir bauen gerade ein Haus in München, das nächsten Monat hoffentlich fertig wird. Es war zu viel. Ich brauchte mal einen Abschalt-Moment."

Kritik für Wayne Carpendale: "Lässt Frau und Kind mal schön den Bau machen"

Inzwischen ist Wayne Carpendale wieder bei seinen Liebsten und zeigt sich auf Instagram auf der Baustelle. "Morgens, Sonne, Happy auf der Baustelle", schreibt er zu einem Foto.

Von einem Follower bekommt der Moderator für seine kleine Auszeit ohne Frau und Kind heftige Kritik. "Verpisst sich in den Wellnessurlaub, lässt Frau und Kind mal schön den Bau machen (lassen) und knipst sich danach vor ner Baustelle... was für'n Vogel", lautet ein Kommentar dazu. Doch ein Fan verteidigt Wayne Carpendale und antwortet auf den Vorwurf: "Wieder motiviert und gestärkt geht das Leben weiter, und mit Sicherheit alles mit voller Rückendeckung der Familie."