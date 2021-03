Offizielles Porzellan zum 95. Geburtstag von Queen Elizabeth enthüllt

Anlässlich des 95. Geburtstag von Queen Elizabeth II. veröffentlichte der Palast nun eine Souvenirkollektion. Darunter befindet sich auch eine vergoldete Porzellantasse.

Am 21. April feiert Queen Elizabeth II. (94) ihren 95. Geburtstag. Zu diesem feierlichen Anlass veröffentlichte der Palast nun ein spezielles Teeservice sowie andere Souvenirs. Die Artikel sind in einem Rosaton gehalten, den die Queen selbst auch häufig trägt, außerdem dominieren bei den Stücken Weiß und Gold.

Unter anderem gibt es eine Porzellantasse mit passendem Unterteller für satte 65 Pfund (umgerechnet rund 75 Euro). Das Teeservice ist mit Blattgold veredelt und mit einem Rosendekor verziert. Die Blüten sollen an jene des East Terrace Gardens in Schloss Windsor erinnern, in dem die Königin derzeit zusammen mit Ehemann Prinz Philip (99) residiert.

Die Sammlerstücke, darunter auch Corgi-Anhänger, Geschirrtücher oder Keksdosen, sind ab 27. März verfügbar und werden zudem in den Shops der Queen's Gallery, des Buckingham Palasts und in royalen Souvenirshops verkauft, sobald diese Corona-bedingt wieder öffnen dürfen.