Offizielle Glückwünsche der Königin für Prinz William

Queen Elizabeth II. gratuliert ihrem Enkel und künftigen Thronfolger Prinz William offiziell zum 40. Geburtstag. Auch sie lässt sich wie Prinz Charles eine bunte Foto-Show nicht nehmen.

Unter anderem ließ die Queen ein Foto von sich und Enkel William bei der Ceremony of the Keys im Juni 2021 im Holyroodhouse Palast in Edinburgh, Schottland, posten.

Queen Elizabeth II. (96) gratuliert ihrem Enkelsohn und künftigen Thronfolger Prinz William am Dienstagvormittag offiziell zum 40. Geburtstag. ließ sie sieben Fotos posten. "Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag des Herzogs von Cambridge!", beginnt der Kommentar.

Außerdem teilt die britische Königin Familiendetails und Erinnerungen an den Tag der Geburt des Sohnes von Thronfolger Prinz Charles (73). "Prinz William Arthur Philip Louis ist der ältere Sohn des Prinzen von Wales und Diana, Prinzessin von Wales. Er wurde am 21. Juni 1982 um 21.03 Uhr im St. Mary's Hospital in Paddington, London, geboren", so die Eckdaten. "Ein Aushang an den Toren des Buckingham Palasts" habe verkündet, dass William etwas mehr als 3.200 Gramm gewogen habe.

Die bunte Foto-Show

Zwei der Fotos zeigen den Jubilar allein, auf den anderen Bilder ist er in unterschiedlichem Alter und bei unterschiedlichen offiziellen Anlässen zusammen mit seiner Großmutter zu sehen. Eines eint alle Fotos: Prinz William und Queen Elizabeth II. lachen, strahlen oder kichern in der fröhlichen Show.